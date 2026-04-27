«Визначеність стимулює служити», — омбудсманка закликає до чітких термінів служби
- Марія Хаміцевич
14:13, 27 квітня, 2026
В Україні можуть запровадити демобілізацію, якщо до війська долучаться ті, хто нині уникає служби. Водночас новим військовим варто одразу визначати чіткі строки — 2–3 роки.
Про це заявила військова омбудсманка Ольга Решетилова в інтерв’ю «Українській правді».
— Визначеність сприятиме тому, що люди підуть служити. Маємо сказати, що зробили роботу над помилками і пропонуємо прийти на 2–3 роки. На мою думку, це було б справедливо, — сказала Ольга Решетилова.
За її словами, в Україні є проблеми з мобілізацією, зокрема через недостатню комунікацію держави із суспільством. Вона зазначила, що питання відповідальності громадян за захист країни часто відходить на другий план.
— Ми дуже багато говоримо про відповідальність держави і мало про відповідальність тієї частини суспільства, яка ухиляється від служби, — наголосила вона.
Омбудсманка також вважає, що до налагодження комунікації мають долучатися не лише державні органи, а й медіа та громадський сектор.
— На мою думку, це справа не тільки поліції, Міністерства оборони, командування Сухопутних військ. Медіа, громадський сектор мають допомагати правильно відбудувати цю комунікацію, — додала вона.
За оцінками Міноборони, наразі близько 1,6 мільйона людей можуть поповнити лави війська. Це, за словами Решетилової, дозволило б проводити ротації.
Раніше глава Офісу президента України Кирило Буданов наголошував, що без мобілізації країна не зможе втримати фронт, водночас закликав змінити підхід до поводження з людьми під час призову. За його словами, проблема мобілізації не є унікальною і виникає в усіх країнах, які проходили через війну.
Нещодавно уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець після моніторингу Ужгородського РТЦК та СП заявив про незаконне утримання, антисанітарію та ігнорування хвороб у приміщенні центру. Він наголосив на ігноруванні військовослужбовцями ТЦК очевидних хвороб.
Дмитро Лубінець наголошує, що якщо не буде суттєвих змін у мобілізаційному процесі, ситуація буде погіршуватись. Разом із тим він наголосив, що мобілізація необхідна, але має відбуватися виключно в правовому полі.
Нагадаємо, що Міністерство оборони України готує зміни до процесу мобілізації, рішень щодо СЗЧ, а також окремі підходи для штурмовиків і піхотинців — зокрема щодо термінів служби та грошового забезпечення.
