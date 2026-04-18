Влада Одещини показала наслідки атак по портовій інфраструктурі
- Новини Одеси
-
•
-
Світлана Іванченко
-
•
-
8:29, 18 квітня, 2026
-
У ніч на 18 квітня російські війська атакували безпілотниками Одеську область. Під обстріл потрапили об’єкти портової та промислової інфраструктури.
Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
За попередньою інформацією, через атаки постраждала одна людина. Пошкоджень зазнали адміністративні будівлі, склади з агропродукцією, автобуси та резервуари. Через влучання виникли пожежі, які рятувальники вже ліквідували.
«Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини рф проти цивільного населення Одещини», — йдеться у повідомленні.
Як зазначили в ДСНС, до ліквідації наслідків атаки залучили 86 рятувальників та 23 одиниці техніки.
Нагадаємо, що вночі 16 квітня російські війська атакували Одесу, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Місто пережило кілька хвиль комбінованих ударів.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.