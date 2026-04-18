 Росіяни атакували порти Одещини дронами

  • субота

    18 квітня, 2026

  • 10.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 18 квітня , 2026 субота

  • Миколаїв • 10.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Влада Одещини показала наслідки атак по портовій інфраструктурі

Наслідки атак по Одещині. Фото: ДСНС

У ніч на 18 квітня російські війська атакували безпілотниками Одеську область. Під обстріл потрапили об’єкти портової та промислової інфраструктури.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За попередньою інформацією, через атаки постраждала одна людина. Пошкоджень зазнали адміністративні будівлі, склади з агропродукцією, автобуси та резервуари. Через влучання виникли пожежі, які рятувальники вже ліквідували.

Наслідки атак по Одещині. Фото: Одеська ОВА
Наслідки атак по Одещині. Фото: Одеська ОВА
Наслідки атак по Одещині. Фото: ДСНС

«Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини рф проти цивільного населення Одещини», — йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ДСНС, до ліквідації наслідків атаки залучили 86 рятувальників та 23 одиниці техніки.

Наслідки атак по Одещині. Фото: Одеська ОВА
Наслідки атак по Одещині. Фото: ДСНС
Наслідки атак по Одещині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що вночі 16 квітня російські війська атакували Одесу, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Місто пережило кілька хвиль комбінованих ударів.

Останні новини про: Війна в Україні

За катування цивільних у Снігурівці російського командира засудили до 10 років
Україна може почати навчання пілотів на шведських винищувачах Gripen уже цього року
Лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу, Зеленський попереджає про ризик втягнення Білорусі у війну
Реклама
Читайте також:
новини
Депутати «Санації» просять Сєнкевича зустрітись з колективом водоканалу та розібратись із звільненням Тельпіса

Світлана Іванченко
новини
Сєнкевич: Міськрада «найближчим часом» звернеться до Світового банку, щоб перезапустити закупівлі з відновлення будинків у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини
Середня пенсія на Миколаївщині майже ₴7 тисяч: скільки отримують пенсіонери в регіонах

Світлана Іванченко
новини
Водоканал Миколаєва віддав ремонт колектора за ₴56 мільйонів фірмі-фігуранту кримінальної справи

Альона Коханчук
новини
За час війни у Миколаєві пошкоджено майже 40 будинків, які є пам’ятками архітектури

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу, Зеленський попереджає про ризик втягнення Білорусі у війну
Україна може почати навчання пілотів на шведських винищувачах Gripen уже цього року
За катування цивільних у Снігурівці російського командира засудили до 10 років

Сєнкевич: Міськрада «найближчим часом» звернеться до Світового банку, щоб перезапустити закупівлі з відновлення будинків у Миколаєві

Юлія Бойченко

Середня пенсія на Миколаївщині майже ₴7 тисяч: скільки отримують пенсіонери в регіонах

У Миколаївській облраді хочуть заслухати звіт про роботу Кіма