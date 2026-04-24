 Обстріл Миколаївської області 23 квітня

Росіяни шість разів били FPV-дронами по Очаківській громаді Миколаївщини

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото МикВісті, ілюстративне

Минулої доби, 23 квітня, російські війська атакували Миколаївську область.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, 23 квітня ворог шість разів атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Постраждалих немає.

Також вчора та вранці 24 квітня в області велась бойова робота. Деталі обіцяють повідомити згодом.

Нагадаємо, 22 квітня російські війська чотири рази атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Унаслідок цих обстрілів ніхто не постраждав.

