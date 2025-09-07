Масове мінування вулиць Херсона: 51-річний чоловік підірвався на «пелюстці»

Міни на вулицях Херсону. ФОТО: Нацполіція

У Херсоні та навколишніх прибережних населених пунктах зросла кількість випадків дистанційного мінування територій. Російські війська цілеспрямовано розкидають протипіхотні міни, зокрема й типу «пелюстка» (ПФМ-1 та ПФМ-1С), на вулицях міста.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Херсонської області.

Поліція Херсонської області повідомила, що 6 і 7 вересня вибухонебезпечні предмети виявляли у житлових кварталах Дніпровського району. На місцях працювали вибухотехніки, які знешкодили міни методом контрольованого підриву.

Міська військова адміністрація уточнила, що «пелюстки» були виявлені на перехрестях вулиць Перекопської та Дружби, Дружби та Гімназичної, а також у районі вулиць Церковна, Ладичука, Ливарна й Кременчуцька.

Близько 15:00, 7 вересня у Дніпровському районі на міні підірвався 51-річний херсонець. Він отримав вибухову травму та уламкове поранення правої стопи з частковою ампутацією. Чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості, йому надають необхідну медичну допомогу.

«Закликаємо містян бути вкрай уважними під час пересування. Важливо пам’ятати, що такі міни є малопомітними, особливо за нинішніх погодних умов, коли вулиці вже засипані опалим листям. Тому уникнути трагедії допоможе дотримання правил безпеки та обережність. Не ризикуйте власним життям та уважно дивіться під ноги. Також треба брати до уваги, що міни ПФМ-1С оснащуються самоліквідатором. Тож можуть здетонувати будь-якої хвилини навіть без контакту з ними.



У разі виявлення «пелюсток» треба зупинитися, роздивитися, чи немає поряд подібних предметів, відійти на безпечну відстань та викликати поліцію. У жодному разі не можна підіймати чи переносити такі предмети. У випадку вибуху потерпілі отримують важкі травмування або ампутацію кінцівок», – повідомили в поліції.

