Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • неділя

    7 вересня, 2025

  • 24.7°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 7 вересня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 24.7° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Масове мінування вулиць Херсона: 51-річний чоловік підірвався на «пелюстці»

Міни на вулицях Херсону. ФОТО: НацполіціяМіни на вулицях Херсону. ФОТО: Нацполіція

У Херсоні та навколишніх прибережних населених пунктах зросла кількість випадків дистанційного мінування територій. Російські війська цілеспрямовано розкидають протипіхотні міни, зокрема й типу «пелюстка» (ПФМ-1 та ПФМ-1С), на вулицях міста.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Херсонської області.

Поліція Херсонської області повідомила, що 6 і 7 вересня вибухонебезпечні предмети виявляли у житлових кварталах Дніпровського району. На місцях працювали вибухотехніки, які знешкодили міни методом контрольованого підриву.

Міська військова адміністрація уточнила, що «пелюстки» були виявлені на перехрестях вулиць Перекопської та Дружби, Дружби та Гімназичної, а також у районі вулиць Церковна, Ладичука, Ливарна й Кременчуцька.

Близько 15:00, 7 вересня у Дніпровському районі на міні підірвався 51-річний херсонець. Він отримав вибухову травму та уламкове поранення правої стопи з частковою ампутацією. Чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості, йому надають необхідну медичну допомогу.

«Закликаємо містян бути вкрай уважними під час пересування. Важливо пам’ятати, що такі міни є малопомітними, особливо за нинішніх погодних умов, коли вулиці вже засипані опалим листям. Тому уникнути трагедії допоможе дотримання правил безпеки та обережність. Не ризикуйте власним життям та уважно дивіться під ноги. Також треба брати до уваги, що міни ПФМ-1С оснащуються самоліквідатором. Тож можуть здетонувати будь-якої хвилини навіть без контакту з ними.

У разі виявлення «пелюсток» треба зупинитися, роздивитися, чи немає поряд подібних предметів, відійти на безпечну відстань та викликати поліцію. У жодному разі не можна підіймати чи переносити такі предмети. У випадку вибуху потерпілі отримують важкі травмування або ампутацію кінцівок», – повідомили в поліції.

Міни на вулицях Херсону. ФОТО: НацполіціяМіни на вулицях Херсону. ФОТО: Нацполіція
Міни на вулицях Херсону. ФОТО: НацполіціяМіни на вулицях Херсону. ФОТО: Нацполіція
Міни на вулицях Херсону. ФОТО: НацполіціяМіни на вулицях Херсону. ФОТО: Нацполіція
Міни на вулицях Херсону. ФОТО: НацполіціяМіни на вулицях Херсону. ФОТО: Нацполіція

Нагадаємо, в Херсонській області внаслідок атаки російського дрона загинув відомий місцевий фермер Олександр Гордієнко.

Останні новини про: Мінна безпека

В Ізмаїлі на Одещині вибухнув снаряд у дворі будинку, є постраждалий
Вибуховий арсенал: з подвір’я миколаївця вилучили 72 артилерійських снаряди
У Херсоні 13-річний хлопець велосипедом наїхав на міну
Реклама

Читайте також:

новини

Оренда однокімнатної квартири в Миколаєві за рік подорожчала на 1 тисячу гривень

Аліна Квітко
новини

«Родина для кожної дитини»: у Миколаєві відбувся пікнік для прийомних та потенційних батьків дітей з інтернатів

Даріна Мельничук
новини

Зараз на стадії проєктування: УКС планує побудувати укриття ще в девʼяти школах та дитсадках Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

В УКС Миколаєва пообіцяли «вживати заходи», щоб побудувати школу за ₴1 млрд, на яку немає грошей у донорів та в бюджеті

Юлія Бойченко
новини

За три роки з Миколаєва поїхало більше 75 тисяч людей — дані мерії

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Мінна безпека

У Херсоні 13-річний хлопець велосипедом наїхав на міну
Вибуховий арсенал: з подвір’я миколаївця вилучили 72 артилерійських снаряди
В Ізмаїлі на Одещині вибухнув снаряд у дворі будинку, є постраждалий

Рейтинг прозорості бюджетів: Миколаїв відкритий лише на 34%

Свириденко показала наслідки сьогоднішнього удару Росії по будівлі Кабміну

8 годин тому

Як в Миколаєві хочуть почати сортувати сміття

Аліна Квітко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay