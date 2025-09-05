«Бився за кожну зернину»: на Херсонщині через атаку дрона загинув фермер, який самотужки розміновував поля

Олександр Гордієнко. Фото: Олександр Прокудін

У Херсонській області внаслідок атаки російського дрона загинув відомий місцевий фермер Олександр Гордієнко.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, вранці безпілотник влучив у автомобіль, у якому чоловік працював у полі.

Олександр Гордієнко мав понад 30 років досвіду у сільському господарстві. Він був власником фермерського господарства «Гордієнко» та очолював обласну асоціацію фермерів і приватних землевласників.

— На Херсонщині його добре знали та поважали. Жодні замінування, ворожі обстріли чи атаки не змусили його полишити справу життя. Він до останнього залишався на рідній землі й працював для Херсонщини, — наголосив Олександр Прокудін.

Раніше «Суспільне» опублікувало сюжет про цього фермера. Так після деокупації правобережної частини області Гордієнко самотужки розмінував сотні гектарів полів, вивізши кілька тисяч протитанкових мін. Він також захищав техніку й працівників від обстрілів, аби зберегти можливість працювати на землі.

Олександр Гордієнко з антидроновою рушницею. Фото: Суспільне

Цьогоріч фермер збирав урожай під прикриттям засобів радіоелектронної боротьби, а також власноруч збивав дрони рушницею. У розмові з журналістами він зізнавався, що доводилося «в прямому сенсі битися за кожну зернину». За його словами, йому вдалося знешкодити близько сотні безпілотників.

«Я вирішив із ними боротися… Переважно РЕБом давимо, але й рушницею вже збивав. Із першого разу не виходить, але з четвертого-п’ятого — падають», — розповідав Олександр Гордієнко.

Нагадаємо, за даними Херсонської ОВА, лише за останню добу російська армія обстріляла 37 населених пунктів області. Загинула одна людина, ще вісім дістали поранення.