Вже 53 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • пʼятниця

    5 вересня, 2025

  • 26.3°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 5 вересня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 26.3° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Бився за кожну зернину»: на Херсонщині через атаку дрона загинув фермер, який самотужки розміновував поля

Олександр Гордієнко. Фото: Олександр ПрокудінОлександр Гордієнко. Фото: Олександр Прокудін

У Херсонській області внаслідок атаки російського дрона загинув відомий місцевий фермер Олександр Гордієнко.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, вранці безпілотник влучив у автомобіль, у якому чоловік працював у полі.

Олександр Гордієнко мав понад 30 років досвіду у сільському господарстві. Він був власником фермерського господарства «Гордієнко» та очолював обласну асоціацію фермерів і приватних землевласників.

— На Херсонщині його добре знали та поважали. Жодні замінування, ворожі обстріли чи атаки не змусили його полишити справу життя. Він до останнього залишався на рідній землі й працював для Херсонщини, — наголосив Олександр Прокудін.

Раніше «Суспільне» опублікувало сюжет про цього фермера. Так після деокупації правобережної частини області Гордієнко самотужки розмінував сотні гектарів полів, вивізши кілька тисяч протитанкових мін. Він також захищав техніку й працівників від обстрілів, аби зберегти можливість працювати на землі.

Олександр Гордієнко з антидроновою рушницею. Фото: СуспільнеОлександр Гордієнко з антидроновою рушницею. Фото: Суспільне

Цьогоріч фермер збирав урожай під прикриттям засобів радіоелектронної боротьби, а також власноруч збивав дрони рушницею. У розмові з журналістами він зізнавався, що доводилося «в прямому сенсі битися за кожну зернину». За його словами, йому вдалося знешкодити близько сотні безпілотників.

«Я вирішив із ними боротися… Переважно РЕБом давимо, але й рушницею вже збивав. Із першого разу не виходить, але з четвертого-п’ятого — падають», — розповідав Олександр Гордієнко.

Нагадаємо, за даними Херсонської ОВА, лише за останню добу російська армія обстріляла 37 населених пунктів області. Загинула одна людина, ще вісім дістали поранення.

Останні новини про: Війна в Україні

На Херсонщині дрон поранив чоловіка, ще одна людина загинула від обстрілів
Пєсков заявив, що гарантії безпеки мають надати як Україні, так і Росії
Італія готова долучитися до гарантій безпеки України, але без відправки військ
Реклама

Читайте також:

новини

В мерії відзвітували, що роблять для відновлення бізнесу

Аліна Квітко
новини

«Стан на критичному рівні», — на заміну частини трамвайних колій у Миколаєві потрібно ₴300 млн

Юлія Бойченко
новини

Сєнкевич запросив депутатів разом формувати нові умови конкурсу з сортування сміття: Запросимо інвесторів та Данію

Аліна Квітко
новини

Депутат Січко просить вирішити питання автівок, які паркуються на тротуарі вздовж Соборної: «Пройти просто неможливо»

Юлія Бойченко
новини

В університетах Миколаївщини навчається понад 21 тисяча студентів

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Італія готова долучитися до гарантій безпеки України, але без відправки військ
Пєсков заявив, що гарантії безпеки мають надати як Україні, так і Росії
На Херсонщині дрон поранив чоловіка, ще одна людина загинула від обстрілів

У Миколаєві мешканці багатоповерхівки вже понад вісім місяців без води: не можуть знайти власника квартири з проривом

«Стан на критичному рівні», — на заміну частини трамвайних колій у Миколаєві потрібно ₴300 млн

8 годин тому

У Південноукраїнську хочуть заборонити їздити мотоциклам з гучним вихлопом

Юлія Бойченко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 53 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay