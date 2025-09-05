На Херсонщині дрон поранив чоловіка, ще одна людина загинула від обстрілів

Наслідки російських атак по Херсонщині. Фото: Нацполіція

Російські війська 5 вересня атакували безпілотником 51-річного жителя села Зміївка на Херсонщині. Чоловік отримав вибухову травму та поранення ноги, його госпіталізували.

Медики оцінюють стан як середньої тяжкості, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Наслідки російських атак по Херсонщині. Фото: Нацполіція Наслідки російських атак по Херсонщині. Фото: Нацполіція Наслідки російських атак по Херсонщині. Фото: Нацполіція

За даними керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, протягом доби російська армія обстріляла 37 населених пунктів області. Загинула одна людина, ще вісім — поранені.

Пошкоджені багатоповерховий будинок, 17 приватних осель, господарська споруда, вантажівка, гараж і кілька автомобілів.

Наслідки російських атак по Херсонщині. Фото: Нацполіція Наслідки російських атак по Херсонщині. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що на території Херсонської області наразі облаштовують антидронові тунелі на шести ділянках доріг. Олександр Прокудін заявив, що після обговорень з військовими, вибір Херсонської ОВА зупинився на тралових сітках, а також сітках з поліпропілену та поліаміду.