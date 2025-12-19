З 2026 року зарплати працівників ЖКГ обіцяють збільшити майже на 40%

Гроші. Фото: УНІАН

В Україні з 1 січня 2026 року мінімальна зарплатня робітника житлово-комунального господарства зросте майже на 40%.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій України. Зміни передбачені у межах оновленої галузевої угоди, яка спрямована на посилення соціального захисту працівників ЖКГ та підвищення рівня їхньої оплати праці.

Окрім цього, документом передбачено підвищення тарифних коефіцієнтів для водіїв вантажного і легкового транспорту, автобусів, а також запровадження окремої категорії оплати праці для водіїв електромобілів. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук.

Також збільшено розміри надбавок: за виконання особливо важливої роботи, зокрема в умовах воєнного стану мають сплачувати до 100% посадового окладу, а за знання іноземної мови — до 15%.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада підтримала перейменування «копійки» на «шаг».