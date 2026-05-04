На Миколаївщині підірвали гранату на подвір'ї: поліція затримала підозрюваного

На Миколаївщині чоловік кинув гранату на подвір'я, фото Національної поліції

У Мигіївській громаді Первомайського району 53-річний чоловік підірвав гранату на території приватного домоволодіння та втік.

Як повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Як зазначають правоохоронці, інцидент стався вранці 3 травня. На місці події криміналісти вилучили уламки вибухового пристрою, частину запалу та запобіжне кільце.

Поліцейські встановили особу підозрюваного за допомогою камер відеоспостереження протягом кількох годин — ним виявився мешканець сусіднього селища.

За даними слідства, чоловіка вже затримали та повідомили йому про підозру в хуліганстві із застосуванням вибухівки.

Варто нагадати, що у Миколаєві в мікрорайоні Ліски вибухнула граната в одній із квартир багатоповерхового будинку. Через це загинув чоловік, ще одна жінка отримала травми.