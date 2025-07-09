У Кіма відреагували на купання на пляжах у Коблевому: Прохід перекрили бетонними блоками

У Коблевому поліція проводить рейди з відпочивальниками через мінну небезпеку. Фото: поліція

У Коблевому попри офіційну заборону, відпочивальники масово виходять на узбережжя. У відповідь поліція проводить профілактичні заходи, аби нагадати про небезпеку перебування на пляжах.

Як повідомили в Миколаївській ОВА, поліцейські спілкуються з адміністраторами баз відпочинку та з самими відпочивальниками, закликаючи не порушувати обмеження.

Нещодавно, «МикВісті» писали про те, що у соцмережах з початку липня з’являються відео з узбережжя, а 8 липня блогери опублікували кадри з великою кількістю людей на пляжі, попри огорожі та застережні знаки. Заступник голови Миколаївської ОВА Микола Марінов підтвердив, що пляж офіційно закритий.

Пляжі огороджені, встановлено інформаційні таблички з попередженнями про мінну небезпеку.

Правоохоронці нагадують:

не можна відвідувати необстежені ділянки узбережжя;

заборонено виходити в море чи лимани на будь-яких плавзасобах;

важливо не скупчуватись у прибережній зоні;

не слід ігнорувати застережні знаки та огорожі.

Також громадян просять утриматися від публікацій у соцмережах щодо локацій відпочинку та масових скупчень людей у прибережних районах, адже такі дані можуть бути використані ворогом.

У Коблевому поліція проводить рейди з відпочивальниками через мінну небезпеку. Фото: поліція

Туристичний сезон на Миколаївщині

Через воєнну ситуацію морське узбережжя, включно з курортами Коблево, Лугове, Рибаківка та Очаків, у 2025 році офіційно залишиться закритим. Натомість жителям Миколаєва пропонують альтернативу — відпочинок біля річок і лиманів у безпечних локаціях, які проходять обстеження. Про це йдеться у статті «МикВісті» «Море під забороною. Де безпечно відпочити влітку на Миколаївщині?».

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Коблівська громада втратила 123,2 мільйона гривень доходу — через заборону доступу до морських пляжів.

Однак на Миколаївщині є Тилігульський лиман — одне з небагатьох місць, де після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну не заборонено відпочивати. З кожним роком ця туристична локація стає все популярнішою. Про те, як змінився туристичний магніт з часом і чи не становить наплив туристів загрозу для унікальної природи біля лиману, читайте у матеріалі «МикВісті»: «Тилігульський лиман у часи війни: як природа та туризм співіснують в умовах зростаючої популярності»

Крім того, все більше українців звертають увагу на пляжі у Одеській та Миколаївській області. Саме тут можна організувати відпочинок біля моря. Про те, які пляжі відкриті у цих містах офіційно та наскільки там безпечно читайте у матеріалі «МикВісті»: «Ракета летить 1 хвилину. Ми не встигнемо добігти до укриття». Яким буде пляжний сезон-2025 на півдні?

Загалом у 2024 році громади Миколаївської області отримали понад 1,5 мільйона гривень туристичного збору — це майже вдвічі більше, ніж у 2023-му.