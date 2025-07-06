У Коблевому на Миколаївщині попри офіційну заборону люди відкрили пляжний сезон

Закриті прибережні чорноморські зони у Миколаївській області, архівне фото редакції «МикВісті»

На Миколаївщині через небезпеку відпочинок біля моря досі заборонений. Але у Коблевому відпочивальники все одно вийшли на пляжі.

Відео з пляжу почали зʼявлятися у соцмережах з початку липня

Але вчора кілька блогерів розмістили більш розлогі записи, де видно, що люди масово вийшли на пляжі, багато хто купається попри те, що там розміщені заборонні знаки та масивні бетонні конструкції (тетраподи).

Кореспонденти «МикВісті» звернулися за коментарем до заступника голови Миколаївської обласної військової адміністрації з питань туризму Миколи Марінова. Він підтвердив, що пляж закритий. Наразі ми очікуємо від представників влади роз’яснення щодо ситуації, яка склалася.

Туристичний сезон на Миколаївщині

Через воєнну ситуацію морське узбережжя, включно з курортами Коблево, Лугове та Рибаківка, Очаків, у 2025 році офіційно залишиться закритим. Натомість жителям Миколаєва пропонують альтернативу — відпочинок біля річок і лиманів у безпечних локаціях, які проходять обстеження. Про це йдеться у статті «МикВісті» «Море під забороною. Де безпечно відпочити влітку на Миколаївщині?».

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Коблівська громада втратила 123,2 мільйона гривень доходу — через заборону доступу до морських пляжів.

Однак на Миколаївщині є Тилігульський лиман — одне з небагатьох місць, де після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну не заборонено відпочивати. З кожним роком ця туристична локація стає все популярнішою. Про те, як змінився туристичний магніт з часом і чи не становить наплив туристів загрозу для унікальної природи біля лиману, читайте у матеріалі «МикВісті»: «Тилігульський лиман у часи війни: як природа та туризм співіснують в умовах зростаючої популярності»

Крім того, все більше українців звертають увагу на пляжі у Одеській та Миколаївській області. Саме тут можна організувати відпочинок біля моря. Про те, які пляжі відкриті у цих містах офіційно та наскільки там безпечно читайте у матеріалі «МикВісті»: «Ракета летить 1 хвилину. Ми не встигнемо добігти до укриття». Яким буде пляжний сезон-2025 на півдні?

Загалом у 2024 році громади Миколаївської області отримали понад 1,5 мільйона гривень туристичного збору — це майже вдвічі більше, ніж у 2023-му.