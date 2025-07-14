У Коблевому на пляжі риють рів, щоб відпочивальники не підходили до води

Бетонні конструкції на пляжі у Коблеве. Архівне фото редакції МикВісті

У Коблівській громаді намагаються перекрити пляж для відпочивальників, які попри заборону продовжують купатися та засмагати біля води.

Про це у коментарі «МикВісті» повідомив голова Коблівської громади Володимир Панич.

За його словами, бетонні блоки, які загороджували прохід на пляж, посилили. Він зазначив, що тепер ніяких лазівок немає.

«Зараз організовані рейди та перекриття пляжу. Вже його закрили (прохід на пляж, — прим.) На вихідних людей там вже не було», — зазначив голова громади.

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Також на території пляжу риють рів, щоб остаточно завадити людям проходити на небезпечні території.

«На пляжній території риють рів. Риють канал. Вживаються заходи, щоб відійти на безпечну відстань, щоб не було там потім ніяких негараздів з підривами та тому подібним», — зазначив Володимир Панич.

Ситуація на пляжі у Коблевому

Нагадаємо, що пляжі в Коблевому залишаються офіційно закритими через небезпеку, пов’язану з воєнним станом та можливою мінною загрозою. Нещодавно, «МикВісті» писали про те, що у соцмережах з початку липня з’являються відео з узбережжя, а 8 липня блогери опублікували кадри з великою кількістю людей на пляжі, попри огорожі та застережні знаки.

Як повідомили в Миколаївській ОВА, поліцейські спілкуються з адміністраторами баз відпочинку та з самими відпочивальниками, закликаючи не порушувати обмеження.

Крім того, вхід на пляж перегородили та встановили інформаційні таблички з попередженнями про мінну небезпеку. Не зважаючи на це відпочивальники знаходять невелику щілину між блоками та пролазять на узбережжя.

Прохід до пляжу у Коблевому з бетонними блоками, через який прямують відпочивальники. Скриншот з відео

Туристичний сезон на Миколаївщині

Через воєнну ситуацію морське узбережжя, включно з курортами Коблево, Лугове, Рибаківка та Очаків, у 2025 році офіційно залишиться закритим. Натомість жителям Миколаєва пропонують альтернативу — відпочинок біля річок і лиманів у безпечних локаціях, які проходять обстеження. Про це йдеться у статті «МикВісті» «Море під забороною. Де безпечно відпочити влітку на Миколаївщині?».

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Коблівська громада втратила 123,2 мільйона гривень доходу — через заборону доступу до морських пляжів.

Однак на Миколаївщині є Тилігульський лиман — одне з небагатьох місць, де після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну не заборонено відпочивати. З кожним роком ця туристична локація стає все популярнішою. Про те, як змінився туристичний магніт з часом і чи не становить наплив туристів загрозу для унікальної природи біля лиману, читайте у матеріалі «МикВісті»: «Тилігульський лиман у часи війни: як природа та туризм співіснують в умовах зростаючої популярності»

Крім того, все більше українців звертають увагу на пляжі у Одеській та Миколаївській області. Саме тут можна організувати відпочинок біля моря. Про те, які пляжі відкриті у цих містах офіційно та наскільки там безпечно читайте у матеріалі «МикВісті»: «Ракета летить 1 хвилину. Ми не встигнемо добігти до укриття». Яким буде пляжний сезон-2025 на півдні?

Загалом у 2024 році громади Миколаївської області отримали понад 1,5 мільйона гривень туристичного збору — це майже вдвічі більше, ніж у 2023-му.