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У Коблевому відпочивальники ігнорують заборону: на пляж пролазять між бетонними блоками

Прохід до пляжу у Коблевому з бетонними блоками, через який прямують відпочивальники. фото: скриншот з відеоПрохід до пляжу у Коблевому з бетонними блоками, через який прямують відпочивальники. фото: скриншот з відео

Попри офіційну заборону та перекриття проходу до узбережжя бетонними блоками, у Коблевому люди продовжують відвідувати пляж. Відпочивальники знаходять невелику щілину між блоками та пролазять на узбережжя.

Відео з пляжу опублікував у TikTok миколаївець.

На кадрах видно, як охочі пройти до моря користуються залишеним проходом, і на самому пляжі вже перебуває чимало людей.

— Не до кінця закрили. Я вважаю, що це неправильно — кожна людина бере відповідальність за своє життя. Могли б вже відкрити повністю, – сказала дівчина, яка поверталась з пляжу.

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У коментарях до допису одна з користувачок, Інна Афтєній, написала: «Зараз кажуть пляж закритий». У відповідь автор ролика зазначив:

— Ходять люди. Все дуже швидко: проліз — і пішов на море. Людей вистачає, бажаючих купатись і фотографуватись. Хто хоче — той купається, — прокоментував автор відео.

Нагадаємо, що пляжі в Коблевому залишаються офіційно закритими через небезпеку, пов’язану з воєнним станом та можливою мінною загрозою. 

Нещодавно, «МикВісті» писали про те, що у соцмережах з початку липня з’являються відео з узбережжя, а 8 липня блогери опублікували кадри з великою кількістю людей на пляжі, попри огорожі та застережні знаки. Поліція періодично проводить профілактичні рейди, аби нагадати відпочивальникам про ризики.

Туристичний сезон на Миколаївщині

Через воєнну ситуацію морське узбережжя, включно з курортами Коблево, Лугове, Рибаківка та Очаків, у 2025 році офіційно залишиться закритим. Натомість жителям Миколаєва пропонують альтернативу — відпочинок біля річок і лиманів у безпечних локаціях, які проходять обстеження. Про це йдеться у статті «МикВісті» «Море під забороною. Де безпечно відпочити влітку на Миколаївщині?».

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Коблівська громада втратила 123,2 мільйона гривень доходу — через заборону доступу до морських пляжів.

Однак на Миколаївщині є Тилігульський лиман — одне з небагатьох місць, де після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну не заборонено відпочивати. З кожним роком ця туристична локація стає все популярнішою. Про те, як змінився туристичний магніт з часом і чи не становить наплив туристів загрозу для унікальної природи біля лиману, читайте у матеріалі «МикВісті»: «Тилігульський лиман у часи війни: як природа та туризм співіснують в умовах зростаючої популярності»

Крім того, все більше українців звертають увагу на пляжі у Одеській та Миколаївській області. Саме тут можна організувати відпочинок біля моря. Про те, які пляжі відкриті у цих містах офіційно та наскільки там безпечно читайте у матеріалі «МикВісті»: «Ракета летить 1 хвилину. Ми не встигнемо добігти до укриття». Яким буде пляжний сезон-2025 на півдні?

Загалом у 2024 році громади Миколаївської області отримали понад 1,5 мільйона гривень туристичного збору — це майже вдвічі більше, ніж у 2023-му.

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