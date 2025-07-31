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У Миколаєві з серпня запустять маршрут до Великої Коренихи, — Сєнкевич

У серпні в Миколаєві зʼявиться маршрут до Великої Коренихи. КП «Миколаївпастранс»У серпні в Миколаєві зʼявиться маршрут до Великої Коренихи. КП «Миколаївпастранс»

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що у серпні влада планує запустити новий автобусний маршрут до мікрорайону Велика Корениха.

Про це він сказав під час пресконференції у міській раді у середу, 30 липня, пишуть «МикВісті»

Мер наголосив, що розширення мережі громадського транспорту — один із ключових пріоритетів. 

— Ми маємо чітку мету розвинути комунальний транспорт Миколаєва та забезпечити пільговий проїзд для містян незалежно від того, в якій частині міста вони живуть, — сказав Олександр Сєнкевич.

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Запуск маршруту до Великої Коренихи стане одним з кроків у вирішенні проблеми транспортної доступності мікрорайону, який довгий час залишався без комунального сполучення, акцентує мер.

Він також нагадав про ймовірність впровадження системи електронного квитка. Мер пояснив, що у після обрахунку пасажиропотоку та оптимізації маршрутів «Миколаївелектротранса» та «Миколаївпастранса» це могло б дати змогу містянам пересідати з автобуса на тролейбус без необхідності повторної оплати.

— Людина зможе сісти, наприклад, у Коренисі, доїхати до Пушкінського кільця, пересісти на тролейбус і доїхати на Намив — в межах одного квитка на годину. Це важливий крок для зручності та ефективності використання транспорту, — зазначив Сєнкевич.

Міський голова у своїй промові також нагадав, що Миколаїв працює з Європейським інвестиційним банком у межах проєкту із закупівлі нових автобусів.

— Уже відбувся тендер на низькополі автобуси на суму 4 мільйони євро. Плануємо отримати 22 автобуси, що дозволить створити 66 нових робочих місць, — додав міський голова.

Варто нагадати, що з грудня 2024 року почав курсувати подовжений маршрут  №79  до мікрорайону «Варварівка». За за перші три тижні подовженого автобусного маршруту №79 «Велам — мікрорайон Варварівка» пасажиропотік зріс на 49%. Після цього у комунальному підприємстві «Миколаївпастранс» повідомили, що на маршрут вийдуть додаткові автобуси.

Станом на початок року 30 міських автобусів обладнали терміналами, щоб пасажири могли оплатити проїзд банківською карткою.

Також нагадаємо, що директор КП «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко нещодавно звернувся до жителів міста з проханням повідомляти про випадки, коли в автобусах не працюють кондиціонери. 

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