 Мстислав Чернов очолить журі «Золоте око» на Каннському кінофестивалі

  • неділя

    26 квітня, 2026

  • 17.3°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 26 квітня , 2026 неділя

  • Миколаїв • 17.3° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Український режисер став головою журі однієї з премій кінофестивалю у Каннах

Мстислав Чернов. Фото зі сторінки режисера у Facebook

Український режисер Мстислав Чернов очолить журі премії «Золоте око» на Каннському кінофестивалі. Крім українця, до складу журі увійдуть представники різних країн.

Про це повідомив «Бабель».

Видання зазначило, що «Золоте око» вручають за найкращий документальний фільм, представлений на кінофестивалі в Каннах. Премію започаткували у 2015 році. Вона вважається однією з ключових нагород для документалістики на кінофестивалі. Цьогоріч переможців нагородять 22 травня.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Разом із Сергієм Черновим у журі будуть директорка Нью-Йоркського кінофоруму Табіта Джексон, французька акторка Жеральдін Пайляс, франко-алжирсько-палестинська режисерка й акторка Ліна Суалем та французький журналіст Віктор Кастане.

Також зазначається, що українські митці вже вдруге беруть участь у роботі міжнародного журі премії «Золоте око»: у 2022 році Україну представляла режисерка Ірина Цілик.

Нагадаємо, фільм «Весна» режисера Ростислава Кирпиченка увійшов до програми Каннського кінофестивалю. Над створенням стрічки працювали близько 80 фахівців з України, Литви та Франції.

Останні новини про: Культура

«Листівки з України»: в Угорщині відкрили виставку про знищену культурну спадщину
Фотограф з Миколаєва виграв головну нагороду PhMuseum 2026 за документальний проєкт про військових
Кіностудія Довженка увійшла до переліку Скарбів європейської кінокультури
Читайте також:
новини
У Миколаєві планують збудувати новий ветеранський простір

Альона Коханчук
новини
Буданов: «По Донбасу знайдемо рішення, яке задовольнить Україну»

Юлія Лук’яненко
новини
З початку року в Інгульському районі пошкоджені 9 багатоповерхівок через обстріли: власники житла чекають компенсацію

Юлія Лук’яненко
новини
У мерії відповіли жителям Великої Коренихи, чи можуть запустити автобуси до мікрорайону та зберегти пільги на вивезення сміття

Юлія Лук’яненко
новини
«Пробиваємо шини», — миколаївці поскаржились на пісок і сміття на велодоріжках, які не прибрали після зими

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Культура

Кіностудія Довженка увійшла до переліку Скарбів європейської кінокультури
Фотограф з Миколаєва виграв головну нагороду PhMuseum 2026 за документальний проєкт про військових
«Листівки з України»: в Угорщині відкрили виставку про знищену культурну спадщину

На Миколаївщині під час атак дронів поранено пенсіонерку

Альона Коханчук

У жителя Первомайська знайшли пів кілограма психотропів: йому загрожує до 12 років у в'язниці

У центрі Миколаєва зіткнулися Opel та мотоцикл — одного водія забрали в лікарню