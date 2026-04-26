Український режисер став головою журі однієї з премій кінофестивалю у Каннах

Мстислав Чернов. Фото зі сторінки режисера у Facebook

Український режисер Мстислав Чернов очолить журі премії «Золоте око» на Каннському кінофестивалі. Крім українця, до складу журі увійдуть представники різних країн.

Про це повідомив «Бабель».

Видання зазначило, що «Золоте око» вручають за найкращий документальний фільм, представлений на кінофестивалі в Каннах. Премію започаткували у 2015 році. Вона вважається однією з ключових нагород для документалістики на кінофестивалі. Цьогоріч переможців нагородять 22 травня.

Разом із Сергієм Черновим у журі будуть директорка Нью-Йоркського кінофоруму Табіта Джексон, французька акторка Жеральдін Пайляс, франко-алжирсько-палестинська режисерка й акторка Ліна Суалем та французький журналіст Віктор Кастане.

Також зазначається, що українські митці вже вдруге беруть участь у роботі міжнародного журі премії «Золоте око»: у 2022 році Україну представляла режисерка Ірина Цілик.

Нагадаємо, фільм «Весна» режисера Ростислава Кирпиченка увійшов до програми Каннського кінофестивалю. Над створенням стрічки працювали близько 80 фахівців з України, Литви та Франції.