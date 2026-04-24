 В Угорщині презентували проєкт «Листівки з України» про знищену культурну спадщину

«Листівки з України»: в Угорщині відкрили виставку про знищену культурну спадщину

Проєкт «Листівки з України». Фото: Консульство України в Ніредьгазі

У міській бібліотеці міста Дюла, що в Угорщині, представили проєкт «Листівки з України». Він присвячений темі війни та її руйнівних наслідків для українських міст і культурної спадщини.

Про це у Фейсбуці повідомило консульство України в Ніредьгазі.

На експозиції презентували 30 українських локацій до початку повномасштабного вторгнення та після, ілюструючи масштаби руйнувань.

«Посол України передав бібліотеці нову добірку літератури для поповнення української книжкової полички, яка функціонує у закладі з минулого року», – йдеться в повідомленні.

Виставка триватиме до 22 травня.

В Угорщині відкрили виставку про знищену культурну спадщину. Фото: Консульство України в Ніредьгазі
Нагадаємо, що Україна отримає $1,3 млн від Швеції на захист культурної спадщини.

Останні новини про: Культура

У Миколаївському музеї Верещагіна відкрилася виставка пам’яті скульпторки Інни Макушиної
У Будинку художника проходить виставка робіт авторки пам’ятника Шевченка у Миколаєві
Український фільм про життя в окупації увійшов до програми Каннського кінофестивалю
Читайте також:
новини
Миколаїв квітневий: як місто прокидається після морозів та зустрічає весну

Даріна Мельничук
новини
«Білий бізнес»: скільки компаній із півдня України потрапили до реєстру сумлінних платників

Світлана Іванченко
новини
10 будинків у Миколаєві увійшли до європейського проєкту з відновлення: що їм обіцяють

Юлія Бойченко
новини
У Миколаєві містяни поскаржились на «мертві» маршрути, де мало транспорту

Альона Коханчук
новини
У Будинку художника проходить виставка робіт авторки пам’ятника Шевченка у Миколаєві

Катерина Середа
Останні новини про: Культура

Український фільм про життя в окупації увійшов до програми Каннського кінофестивалю
У Будинку художника проходить виставка робіт авторки пам’ятника Шевченка у Миколаєві
У Миколаївському музеї Верещагіна відкрилася виставка пам’яті скульпторки Інни Макушиної

10 будинків у Миколаєві увійшли до європейського проєкту з відновлення: що їм обіцяють

Директор електротрансу заявив, що у Миколаєві достатньо тролейбусів для ще одного маршруту

7 годин тому

«Ми ходили по квартирах і питали: ви згодні?». Як у Миколаєві запускають відновлення через європейський проєкт

Юлія Бойченко

Головне сьогодні