«Листівки з України»: в Угорщині відкрили виставку про знищену культурну спадщину

Проєкт «Листівки з України». Фото: Консульство України в Ніредьгазі

У міській бібліотеці міста Дюла, що в Угорщині, представили проєкт «Листівки з України». Він присвячений темі війни та її руйнівних наслідків для українських міст і культурної спадщини.

Про це у Фейсбуці повідомило консульство України в Ніредьгазі.

На експозиції презентували 30 українських локацій до початку повномасштабного вторгнення та після, ілюструючи масштаби руйнувань.

«Посол України передав бібліотеці нову добірку літератури для поповнення української книжкової полички, яка функціонує у закладі з минулого року», – йдеться в повідомленні.

Виставка триватиме до 22 травня.

