«Листівки з України»: в Угорщині відкрили виставку про знищену культурну спадщину
- Кристина Леонова
22:20, 24 квітня, 2026
У міській бібліотеці міста Дюла, що в Угорщині, представили проєкт «Листівки з України». Він присвячений темі війни та її руйнівних наслідків для українських міст і культурної спадщини.
Про це у Фейсбуці повідомило консульство України в Ніредьгазі.
На експозиції презентували 30 українських локацій до початку повномасштабного вторгнення та після, ілюструючи масштаби руйнувань.
«Посол України передав бібліотеці нову добірку літератури для поповнення української книжкової полички, яка функціонує у закладі з минулого року», – йдеться в повідомленні.
Виставка триватиме до 22 травня.
