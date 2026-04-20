 Одеського депутата міськради знайшли мертвим у автомобілі: правоохоронці розглядають самогубство

  • понеділок

    20 квітня, 2026

  • 11.3°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 20 квітня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 11.3° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі знайшли мертвим депутата міської ради

В Одесі помер депутат Олександр Іваницький – тіло знайшли в автівці.

Одеського депутата міськради знайшли мертвим в автомобілі — правоохоронці не виключають самогубство. Тіло чоловіка виявили вранці 20 квітня в автівці на одній із вулиць Приморського району Одеси.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

За попередніми даними, депутат міг скоїти самогубство із застосуванням вогнепальної зброї.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

На місці працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють усі обставини події та вирішують питання щодо правової кваліфікації і внесення відомостей до ЄРДР.

У поліції підтвердили, що загиблий був депутатом міської ради, однак його прізвище офіційно не називають. Водночас народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що йдеться про Олександра Іваницького.

За даними з відкритих джерел, він входив до фракції «Довіряй ділам» та очолював постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства.

Нагадаємо, що в травні 2025 року колишнього радника Януковича Портнова застрелили біля школи в Мадриді.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

