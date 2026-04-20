В Одесі знайшли мертвим депутата міської ради
- Аліна Квітко
9:50, 20 квітня, 2026
Одеського депутата міськради знайшли мертвим в автомобілі — правоохоронці не виключають самогубство. Тіло чоловіка виявили вранці 20 квітня в автівці на одній із вулиць Приморського району Одеси.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
За попередніми даними, депутат міг скоїти самогубство із застосуванням вогнепальної зброї.
На місці працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють усі обставини події та вирішують питання щодо правової кваліфікації і внесення відомостей до ЄРДР.
У поліції підтвердили, що загиблий був депутатом міської ради, однак його прізвище офіційно не називають. Водночас народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що йдеться про Олександра Іваницького.
За даними з відкритих джерел, він входив до фракції «Довіряй ділам» та очолював постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства.
Нагадаємо, що в травні 2025 року колишнього радника Януковича Портнова застрелили біля школи в Мадриді.
