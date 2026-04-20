В Одесі знайшли мертвим депутата міської ради

Одеського депутата міськради знайшли мертвим в автомобілі — правоохоронці не виключають самогубство. Тіло чоловіка виявили вранці 20 квітня в автівці на одній із вулиць Приморського району Одеси.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

За попередніми даними, депутат міг скоїти самогубство із застосуванням вогнепальної зброї.

На місці працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють усі обставини події та вирішують питання щодо правової кваліфікації і внесення відомостей до ЄРДР.

У поліції підтвердили, що загиблий був депутатом міської ради, однак його прізвище офіційно не називають. Водночас народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що йдеться про Олександра Іваницького.

За даними з відкритих джерел, він входив до фракції «Довіряй ділам» та очолював постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства.

