Колишнього радника Януковича Портнова застрелили біля школи в Мадриді

Андрій Портнов. Фото: соцмережі

Колишнього українського політика Андрія Портнова застрелили вранці 21 травня в одному з престижних районів Мадрида — Позуело-де-Аларкон.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерело, близьке до слідства.

Напад стався близько 9:15 ранку за місцевим часом біля воріт американської школи. За даними іспанської радіостанції Cadena SER, у момент нападу Портнов привозив своїх дітей до школи. На нього напав невідомий або кілька нападників.

Видання El Pais уточнює: у політика стріляли п’ять разів, при цьому смертельний постріл був у голову — ззаду, з нахилом. Ще два — в живіт і бік. Прессекретар служби 112 повідомив, що виклик надійшов о 9:10 — перехожий побачив чоловіка, який лежав без свідомості. Медики, які прибули на місце, констатували смерть через «поранення, несумісні з життям» після щонайменше трьох вогнепальних поранень.

Напад скоїли двоє або троє невідомих. Опис одного з них: високий, худорлявий, одягнений у чорне, з помаранчевою сумкою через плече. На момент публікації затриманих немає.

У самій школі не підтвердили, чи був Портнов батьком когось із учнів.

Фото з місця вбивства Андрія Портнова. Фото: EFE

За інформацією El Pais, попередня версія іспанських правоохоронців — замовне вбивство, імовірно пов’язане з організованою злочинністю та борговими проблемами.

Поліція прибула на місце після отриманого дзвінка про стрілянину, однак офіційно особу загиблого поки не підтверджено.

Проте, факт загибелі Андрія Портнова «Суспільному» підтвердило джерело в українській розвідці. Також цю інформацію підтвердив високопоставлений співрозмовник Української правди.

Андрій Портнов був наближеним до екс-президента Віктора Януковича і обіймав посаду заступника глави Адміністрації президента до Революції Гідності у 2014 році. Після зміни влади він виїхав з України, а згодом повертався і фігурував у кількох гучних політичних і медійних скандалах.