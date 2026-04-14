На Одещині судитимуть чоловіка, який вдарив жінку ножем у спину та лікував пластирем
- Таміла Ксьонжик
11:50, 14 квітня, 2026
Поліція скерувала до суду обвинувальний акт щодо 49-річного чоловіка, чиї дії призвели до смерті його 39-річної дружини від ускладнень після ножового поранення.
Про це повідомляє Подільське районне управління поліції Одещини.
Чоловіку, який зараз перебуває під вартою, загрожує 10 років позбавлення волі за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тілесне ушкодження, що спричинило смерть).
Поліцейські встановили, що за місяць до смерті під час застілля, чоловік вдарив ножем жінку в спину, проте пара не зверталась до лікарні, обмежившись пластирем. Про смерть жінки повідомив син, батько не вживав жодних заходів після її смерті.
Судово-медична експертиза показала, що причиною смерті стала інтоксикація, викликана проникаючою раною грудної клітини, яка згодом переросла у гнійну пневмонію та запалення мʼяких клітин.
Ніж, вилучений з місця події, офіційно визначили знаряддям злочину, державне обвинувачення в суді підтримуватиме Подільська окружна прокуратура.
Варто нагадати про справу, щодо розпусних дій сексуального характеру щодо неповнолітньої у Кривоозерський громаді.
