На Одещині судитимуть чоловіка, який вдарив жінку ножем у спину та лікував пластирем

Знаряддя вбиства: фото Національної поліції України

Поліція скерувала до суду обвинувальний акт щодо 49-річного чоловіка, чиї дії призвели до смерті його 39-річної дружини від ускладнень після ножового поранення.

Про це повідомляє Подільське районне управління поліції Одещини.

Чоловіку, який зараз перебуває під вартою, загрожує 10 років позбавлення волі за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тілесне ушкодження, що спричинило смерть).

Реклама

Поліцейські встановили, що за місяць до смерті під час застілля, чоловік вдарив ножем жінку в спину, проте пара не зверталась до лікарні, обмежившись пластирем. Про смерть жінки повідомив син, батько не вживав жодних заходів після її смерті.

Судово-медична експертиза показала, що причиною смерті стала інтоксикація, викликана проникаючою раною грудної клітини, яка згодом переросла у гнійну пневмонію та запалення мʼяких клітин.

Ніж, вилучений з місця події, офіційно визначили знаряддям злочину, державне обвинувачення в суді підтримуватиме Подільська окружна прокуратура.

