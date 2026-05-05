Смерть дитини у Броварах: поліція повідомила про підозру матері за залишення в небезпеці

Підозрювана у смерті 2-річного сина, фото Поліції Київщини

На Київщині поліцейські повідомили про підозру 38-річній жительці Броварів, чия бездіяльність призвела до смерті дворічного сина.

За даними слідства, 23 квітня жінка помітила погіршення стану здоров'я дитини, проте свідомо не викликала медиків і не надала хлопчику допомоги.

Після того, як дитина померла, мати намагалася приховати злочин, поклавши тіло сина до картонної коробки та сховавши його в шафі. Про зникнення онука правоохоронців повідомила бабуся, після чого поліція встановила обставини трагедії.

Слідчі з'ясували, що жінка тривалий час зловживала алкоголем та не виконувала батьківські обов'язки. Наразі зловмисниця перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, їй повідомлено про підозру за фактом залишення в небезпеці та злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною.

Судитимуть матір за смерть 2-річного сина та приховування тіла, фото Поліції Київщини

