Смерть дитини у Броварах: поліція повідомила про підозру матері за залишення в небезпеці
- Таміла Ксьонжик
19:00, 05 травня, 2026
На Київщині поліцейські повідомили про підозру 38-річній жительці Броварів, чия бездіяльність призвела до смерті дворічного сина.
Про це повідомляє Поліція Київської області.
За даними слідства, 23 квітня жінка помітила погіршення стану здоров'я дитини, проте свідомо не викликала медиків і не надала хлопчику допомоги.
Після того, як дитина померла, мати намагалася приховати злочин, поклавши тіло сина до картонної коробки та сховавши його в шафі. Про зникнення онука правоохоронців повідомила бабуся, після чого поліція встановила обставини трагедії.
Слідчі з'ясували, що жінка тривалий час зловживала алкоголем та не виконувала батьківські обов'язки. Наразі зловмисниця перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, їй повідомлено про підозру за фактом залишення в небезпеці та злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною.
