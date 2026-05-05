 На Київщині судитимуть матір за смерть 2-річного сина та приховування тіла

  • вівторок

    5 травня, 2026

  • 18.2°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 5 травня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • 18.2° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Смерть дитини у Броварах: поліція повідомила про підозру матері за залишення в небезпеці

Підозрювана у смерті 2-річного сина, фото Поліції КиївщиниПідозрювана у смерті 2-річного сина, фото Поліції Київщини

На Київщині поліцейські повідомили про підозру 38-річній жительці Броварів, чия бездіяльність призвела до смерті дворічного сина.

Про це повідомляє Поліція Київської області.

За даними слідства, 23 квітня жінка помітила погіршення стану здоров'я дитини, проте свідомо не викликала медиків і не надала хлопчику допомоги.

Після того, як дитина померла, мати намагалася приховати злочин, поклавши тіло сина до картонної коробки та сховавши його в шафі. Про зникнення онука правоохоронців повідомила бабуся, після чого поліція встановила обставини трагедії.

Слідчі з'ясували, що жінка тривалий час зловживала алкоголем та не виконувала батьківські обов'язки. Наразі зловмисниця перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, їй повідомлено про підозру за фактом залишення в небезпеці та злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною.

Судитимуть матір за смерть 2-річного сина та приховування тіла, фото Поліції КиївщиниСудитимуть матір за смерть 2-річного сина та приховування тіла, фото Поліції Київщини
Судитимуть матір за смерть 2-річного сина та приховування тіла, фото Поліції КиївщиниСудитимуть матір за смерть 2-річного сина та приховування тіла, фото Поліції Київщини

Нагадаємо, що у Миколаєві на вулиці Космонавтів між чоловіками виник конфлікт у дворі багатоповерхівки. За даними поліції, двоє чоловіків побили та задушили 25-річного перехожого.

Останні новини про: Вбивство

На Житомирщині затримали підозрюваних у держзраді та вбивствах на замовлення РФ
У Польщі знайшли тіло вбитого українця — поліція затримала підозрюваного
П'яним побив тварину: у Миколаєві затримали підозрюваного у вбивстві собаки
Реклама
Читайте також:
новини
Менше шкіл та учнів: що відбувається з освітою Миколаївщини

Світлана Іванченко
новини
В Очакові борг населення за воду та каналізацію перевищив ₴3,2 млн

Альона Коханчук
новини
«Я відмовляюсь», — начальниця управління спорту не пояснила суду, як у спортшколи Миколаєва працевлаштували її свекра, свекруху і няню

Аліса Мелік-Адамян
новини
Рекордні зарплати й мільйонні борги: хто на Миколаївщині отримує найбільше і де не платять

Світлана Іванченко
новини
Сєнкевич підтримав нового директора водоканалу на тлі його конфлікту з працівниками

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Вбивство

П'яним побив тварину: у Миколаєві затримали підозрюваного у вбивстві собаки
У Польщі знайшли тіло вбитого українця — поліція затримала підозрюваного
На Житомирщині затримали підозрюваних у держзраді та вбивствах на замовлення РФ

Сєнкевич підтримав нового директора водоканалу на тлі його конфлікту з працівниками

Директор Миколаївської ТЕЦ заробляє близько ₴157 тисяч на місяць, — декларація

4 години тому

У Херсоні беруть плату за заїзд під антидронові сітки: в ОВА пояснили, за що автовокзал стягує ₴10

Головне сьогодні