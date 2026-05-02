У Польщі знайшли тіло вбитого українця — поліція затримала підозрюваного
- Аліна Квітко
21:28, 02 травня, 2026
У польському місті Яроцин виявили тіло 35-річного громадянина України з ознаками смертельних поранень, завданих гострим предметом. Правоохоронці затримали підозрюваного у злочині.
Про це повідомляє польське медіа TVP.
Інцидент стався ввечері 1 травня. Близько 23:30 перехожий помітив чоловіка, який лежав на вулиці Замковій у калюжі крові без ознак життя. Медики, що прибули на місце, лише констатували смерть.
Загиблим виявився 35-річний українець, який проживав у Яроцинському повіті. Поліція розглядає версію умисного вбивства, однак усі обставини події ще встановлюються.
Правоохоронці вже затримали 21-річного громадянина України, якого підозрюють у причетності до злочину. Його місцеперебування вдалося встановити завдяки камерам відеоспостереження та роботі криміналістів.
Наразі затриманий перебуває під вартою. Офіційні обвинувачення йому ще не висунуті, триває допит. За даними поліції, на момент затримання чоловік був тверезим.
Нагадаємо, що поліція скерувала до суду обвинувальний акт щодо 49-річного чоловіка, чиї дії призвели до смерті його 39-річної дружини від ускладнень після ножового поранення.
