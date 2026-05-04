Вирубили дерев на ₴650 тисяч: суд відправив під домашній арешт трьох миколаївців

Трьох миколаївців підозрюють у незаконній вирубці дерев.

Прокуратура повідомила про підозру трьом жителям Миколаєва. Їх підозрюють у незаконній вирубці дерев у захисних лісових насадженнях.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

За інформацією правоохоронців, з листопада 2025 по квітень 2026 року троє жителів Миколаєва, які попередньо змовилися, систематично незаконно вирубали дерева різних порід. Для цього вони використовували бензопили, а зрубану деревину продавали.

«Унаслідок протиправних дій знищено значну кількість дерев, чим завдали державі понад 650 тисяч гривень матеріальної шкоди», — повідомили у прокуратурі.

Усіх фігурантів затримали. Суд обрав їм запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

Будівництво АЗС у Миколаєві

1 квітня стало відомо, що компанія «Світ здоров’я» з третьої спроби пройшла громадські слухання та отримала дозвіл на будівництво автозаправного комплексу з магазинами для обслуговування авто у зеленій зоні біля миколаївського заводу «Зоря» на перетині вулиці Кобера та проспекту Богоявленського.

«МикВісті» дізнались, що висновок з оцінки впливу на довкілля (ОВД) підписав заступник міністра економіки, довкілля ті сільського господарства Віталій Кіндратів, який у 2016-2017 роках працював на посаді заступника голови Миколаївської обласної державної адміністрації.

На тлі цього жителі Інгульського району Миколаєва звернулися до народного депутата Ігоря Копитіна з проханням втрутитися у ситуацію навколо планованого будівництва автозаправного комплексу. Місцеві мешканці вимагають зберегти зелену зону та не допустити вирубки 192 дерев, серед яких — багаторічні дуби. Після цього нардеп звернувся до прем'єр-міністерки Юлії Свириденко та попросив втрутитись у ситуацію.

Раніше повідомлялось, що у департаментів житлово-комунального господарства Миколаєва знайшли неточності у звіті з оцінки впливу на довкілля щодо будівництва автозаправного комплексу в Миколаєві в парку біля «Зорі». Там пропонують підприємству відмовитись від будівництва або перенести об’єкт в інше місце.

Як відомо, 23 лютого відбулися повторні громадські слухання щодо будівництва заправки в парку біля «Зорі». На представників забудовника посипалася хвиля критики від містян, які завірили, що готові відстоювати зелену зону. Зокрема екоактивістка, голова організації «Еко-оберіг Миколаїв» Лариса Леонова заявила про порушення під час громадського обговорення будівництва автозаправної станції, яку планують звести на місці зеленої зони.

Повторні громадські обговорення щодо будівництва заправки проводило Мінекономіки. Попередні громадські слухання відбулися онлайн 2 липня 2025 року. Тоді учасники критикували звіт з ОВД і звинуватили забудовника в плагіаті.

У листопаді 2025 року читачі «МикВісті» звернули увагу на мітки на дубах і висловили занепокоєння, що територію можуть розчищати під будівництво автозаправної станції. Після того екологи обстежили дуби вздовж вулиці Кобера у Миколаєві, поруч із заводом «Зоря». За висновками інспекторів, усі дерева у задовільному стані, а позначки нанесені хаотично й немає жодних підстав для спилу.

