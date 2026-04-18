 57 акацій вирубали біля водоохоронної зони Хаджибейського лиману

  • субота

    18 квітня, 2026

  • 9.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 18 квітня , 2026 субота

  • Миколаїв • 9.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Одещині біля водоохоронної зони Хаджибейського лиману вирубали 57 акацій

На Одещині у водоохоронній зоні Хаджибейського лиману незаконно вирубали 57 акацій.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції.

За розрахунками інспекторів, завдані державі збитки сягнули понад 332 тисячі гривень. Наразі готують матеріали до правоохоронних органів для відкриття провадження за ст. 246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка лісу).

У відомстві зазначають, що це не перший подібний випадок у цій місцевості. У 2025 році в тому ж яру, але з іншого боку, вже фіксували незаконну вирубку 123 акацій. Тоді сума збитків перевищила 542 тисячі гривень.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

