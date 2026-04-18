На Одещині біля водоохоронної зони Хаджибейського лиману вирубали 57 акацій

На Одещині у водоохоронній зоні Хаджибейського лиману незаконно вирубали 57 акацій.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції.

За розрахунками інспекторів, завдані державі збитки сягнули понад 332 тисячі гривень. Наразі готують матеріали до правоохоронних органів для відкриття провадження за ст. 246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка лісу).

У відомстві зазначають, що це не перший подібний випадок у цій місцевості. У 2025 році в тому ж яру, але з іншого боку, вже фіксували незаконну вирубку 123 акацій. Тоді сума збитків перевищила 542 тисячі гривень.

