У Миколаєві хочуть знести тополі на Флотському бульварі: екоінспекція вимагає експертизу

КП «Миколаївські парки» у березні зрубали частину тополь на Флотському бульварі. Фото: соцмережі

У Миколаєві на Флотському бульварі планують знести тополі, які в КП «Миколаївські парки» називають аварійними. Однак представники Державної екологічної інспекції заявляють, що не бачать ознак аварійності й наполягають на проведенні фахового обстеження.

Про це у Facebook повідомив активіст Дмитро Рябченко.

Нагадаємо, що на початку березня на Флотському бульварі зрубали кілька аварійних дерев, невдовзі на їхньому місці працівники департаменту архітектури міськради висадили молоді дерева. Як пояснив головний архітектор Миколаєва Євген Поляков, саджанці придбали за гроші, які працівники департаменту зібрали під час різдвяних свят.

— Ми колядували на Різдво, зібрали гроші, самі працівники запропонували купити дерева і посадити. Вибрали це місце, бо вони працюють поруч і зможуть доглядати за ними, — пояснив він.

Однак із розмови випливає, що висадка нових дерев може супроводжуватися знесенням старих. Представниця КП «Миколаївські парки» заявила, що тополі нібито мають ознаки ураження — на деревах є трутовики, грибки та короїди.

— Вони не здорові. Там є трутовики, короїди, — зазначила вона.

Обговорення плану щодо висадки нових дерев на Флотському бульварі за участі представників екоінспекції, КП «Парки», головного архітектора Миколаєва Євгена Полякова. Скриншот з відео Дмитра Рябченка

Представники екоінспекції заперечили, що такі твердження можна вважати підставою для вирубки без експертного висновку. Вони заявили, що перед знесенням потрібно провести обстеження та підтвердити аварійність.

— Я не бачу по цим деревам, що вони аварійні, — сказала представниця екоінспекції.

Під час зустрічі також нагадали, що роботи із зеленими насадженнями на Флотському бульварі потрібно погоджувати з управлінням екології Миколаївської обласної військової адміністрації. Екоінспектори зазначили, що без таких погоджень подібні рішення можуть викликати конфлікти, як це вже траплялося раніше при будівництві спортивного майданчика.

У відповідь Євген Поляков заявив, що комунальне підприємство готує проєкт часткової реконструкції Флотського бульвару, який планують подати на погодження. Він додав, що працівники міськради можуть замовити ще 40 дерев, зокрема восени, щоб продовжити ініціативу озеленення.

— І ще дозамовити на осінь 40 дерев — також за приватні кошти працівників міської ради, не чекати, коли нам з бюджету депутати скажуть: «Ось вам 100 мільйонів— садіть дерева», а робити це зараз, — зазначив Єген Поляков.

Активіст Дмитро Рябченко у дописі під відео заявив, що ситуація може стосуватися не лише кількох дерев. За його словами, після видалення кількох тополь на верхньому БАМі тепер можуть планувати знесення всіх тополь на набережній.

Будівництво на Флотському бульварі

Зазначимо, що торік на Флотському бульварі знесли два дерева. Тоді ж в екологічній інспекції заявили про порушення. Пізніше поліція відкрила кримінальне провадження на КП «Миколаївські парки» за самовільне будівництво на Флотському бульварі. Всю техніку було вилучено та евакуйовано на штрафмайданчик.

Згодом, в Держекоінспекції Південно-Західного регіону повідомили, що сума екологічних збитків, завданих будівельними роботами на Флотському бульварі, склала понад 2 мільйони гривень.

В коментарі «МикВісті» керівниця відділу Державного екологічного нагляду природно-заповідного фонду Інна Кривко розповіла, що справу до цих пір не закрили, наразі триває досудове розслідування щодо нанесених збитків під час робіт.

Раніше директор комунального підприємства Дмитро Чучмай заявляв, що будівельні роботи на Флотському бульварі не потребують проєкту. Він також пояснив, що їх розпочали «щоб наші бійці безкоштовно проходили там реабілітацію».

6 листопада 2024 року майданчик урочисто відкрив міський голова Олександр Сєнкевич.