У Кіма заявили, що будівництво спортмайданчика на Набережній незаконне і не погоджено, як кажуть в КП «Миколаївські парки»

Новий спортмайданчик на Набережній, скриншот з телеграм-каналу Сєнкевич Online

«Миколаївські парки» провели реконструкцію парку «Флотський бульвар» на Набережній міста та встановили там спортивний майданчик без погодження з Миколаївською обласною військовою адміністрацією.

Про це повідомили в Управлінні екології та природних ресурсів Миколаївської обласної адміністрації.

Там зазначили, що «Флотський бульвар» у Миколаєві є об’єктом природно-заповідного фонду і його утримання та реконструкція повинні проводитись за проєктом, що враховуватиме розвиток та збереження усієї без винятку території.

Вказується, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» в липні 2024 року повідомили, що проєкт утримання та реконструкції цього парку в стадії розробки, але готового документу на затвердження в облдержадміністрацію не надали.

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«Станом на сьогодні КП «Миколаївські парки» не надавало на погодження до Миколаївської облвійськадміністрації проект утримання та реконструкції парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Флотський»», — йдеться у повідомленні.

Однак під час брифінгу 16 січня директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай повідомляв, що проєкт часткової реконструкції «Флотського бульвару» для встановлення спортмайданчика у Миколаївській ОВА погодили.

«Ми зробили проєкт часткової реконструкції, де зараз встановлений наш майданчик, тренажери та інші. Але проєкт реконструкції (Флотсього бульвару, — прим.) поки що на паузі», — зазначив він.

На уточнююче питання журналістів, чи є розроблений цілісний проєкт реконструкції парку, Дмитро Чучмай зазначив, що його немає, адже це дорого коштує.

«ОВА погоджувала тільки в частині майданчика. А самого проєкту реконструкції, взагалі такого масштабного, великого, його немає. Ми цю роботу розпочинали у минулому році, але, на жаль, це дуже великі гроші, яких на сьогоднішній день немає в бюджеті…Це дуже великі кошти (розробка проєкту реконструкції, — прим.). Я вважаю, що немає сенсу зараз виконувати ці роботи», — додав він.

Будівництво на Флотському бульварі

Зазначимо, що торік на Флотському бульварі знесли два дерева. Тоді ж в екологічній інспекції заявили про порушення. Пізніше поліція відкрила кримінальне провадження на КП «Миколаївські парки» за самовільне будівництво на Флотському бульварі. Всю техніку було вилучено та евакуйовано на штрафмайданчик.

Згодом, в Держекоінспекції Південно-Західного регіону повідомили, що сума екологічних збитків, завданих будівельними роботами на Флотському бульварі, склала понад 2 мільйони гривень.

В коментарі «МикВісті» керівниця відділу Державного екологічного нагляду природно-заповідного фонду Інна Кривко розповіла, що справу до цих пір не закрили, наразі триває досудове розслідування щодо нанесених збитків під час робіт.

Раніше директор комунального підприємства Дмитро Чучмай заявляв, що будівельні роботи на Флотському бульварі не потребують проєкту. Він також пояснив, що їх розпочали «щоб наші бійці безкоштовно проходили там реабілітацію».

Раніше повідомлялось, що штат «Миколаївських парків» збільшився у шість разів від початку повномасштабної війни: кажуть, треба ще 400 працівників.

6 листопада 2024 року майданчик урочисто відкрив міський голова Олександр Сєнкевич.

Новий спортмайданчик на Набережній, скриншот з телеграм-каналу Сєнкевич Online Новий спортмайданчик на Набережній, скриншот з телеграм-каналу Сєнкевич Online

Крім того, наприкінці листопада 2024 року підприємство «Миколаївські парки» демонтувало арт-обʼєкт, що зʼявився на верхній Набережній у 2000-х роках, відомий серед миколаївців як «Капуста». На місті скульптури створили оглядовий майданчик.