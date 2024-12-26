Комунальники обрізали дерева біля демонтованої «Капусти» на Набережній Миколаєва

У Миколаєві зрізали дерева на біля демонтованої скульптури «Капуста». Фото: «Миколаївські парки»

У четвер, 26 грудня, комунальне підприємство «Миколаївські парки» обрізало кілька дерев на верхній Набережній, де нещодавно демонтували так звану скульптуру «Капуста». Роботи проводяться в рамках підготовки території для облаштування оглядового майданчика.

Про це свідчать фотографії, які опублікувало підприємство, пишуть «МикВісті».

Як відомо, наприкінці листопада підприємство демонтувало арт-обʼєкт, що зʼявився на верхній Набережній у 2000-х роках, відомий серед миколаївців як «Капуста». На місті скульптури посадовці планували створити оглядовий майданчик.

Дерева, які зрізали дерева біля демонтованої скульптури «Капуста». Фото: «МикВісті»

В пресслужбі комунального підприємства «Миколаївські парки» повідомили, що обрізка сухих та пошкоджених гілок є частиною планових робіт з покращення вигляду Набережної.

— Працівниками підприємства КП «Миколаївські парки» було проведено плановий комплекс робіт з приведення до ладу Флотського бульвару та Нижньої Набережної. В рамках цих робіт проводиться обрізка сухого та пошкодженого гілля, а також прибирання листя та сміття. Щоб мешканці та гості міста і надалі з комфортом та насолодою прогулювалися мальовничим бульваром міста, — написало підприємство у Facebook.

Територія верхньої та нижньої Набережної. Фото: КП «Миколаївські парки» Територія верхньої та нижньої Набережної. Фото: КП «Миколаївські парки»

Територія верхньої та нижньої Набережної. Фото: КП «Миколаївські парки» Територія верхньої та нижньої Набережної. Фото: КП «Миколаївські парки»

Раніше заступник директора «Миколаївських парків» з виробничої діяльності Олександр Брижатий заявляв, що поки про ремонт та оновлення сходів біля демонтованої скульптури мови не йде.