Незаконна вирубка дерев: у лісосмузі поблизу Мигії зафіксували пошкодження дерев

Під час патрулювання полезахисної лісосмуги поблизу села Мигія, що на Миколаївщині, державні інспектори виявили вирубку та пошкодження дерев.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

«Зафіксовано незаконне видалення двох живоростучих дерев породи акація з діаметрами 13 см та 30 см. Також встановлено пошкодження двох дерев породи ясен — унаслідок обрізки скелетних гілок, що призвело до ослаблення їхнього стану, хоча ріст не припинено. Діаметри цих дерев становлять 19 см та 22 см», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці притягнули порушника до адміністративної відповідальності та наклали штраф у 510 гривень.

Інспекція також провела розрахунок збитків, завданих лісовому фонду — вони становлять 10 763 гривні.

Нагадаємо, що у Центральному районі Миколаєва ліквідували чергове стихійне сміттєзвалище біля Дитячої музичної школи.