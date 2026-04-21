 Біля Мигії на Миколаївщині незаконно вирубили та пошкодили дерева

  • вівторок

    21 квітня, 2026

  • 7.7°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 21 квітня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • 7.7° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Незаконна вирубка дерев: у лісосмузі поблизу Мигії зафіксували пошкодження дерев

Ілюстративне фото, The LeafletІлюстративне фото, The Leaflet

Під час патрулювання полезахисної лісосмуги поблизу села Мигія, що на Миколаївщині, державні інспектори виявили вирубку та пошкодження дерев.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

«Зафіксовано незаконне видалення двох живоростучих дерев породи акація з діаметрами 13 см та 30 см. Також встановлено пошкодження двох дерев породи ясен — унаслідок обрізки скелетних гілок, що призвело до ослаблення їхнього стану, хоча ріст не припинено. Діаметри цих дерев становлять 19 см та 22 см», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці притягнули порушника до адміністративної відповідальності та наклали штраф у 510 гривень.

Інспекція також провела розрахунок збитків, завданих лісовому фонду — вони становлять 10 763 гривні.

Нагадаємо, що у Центральному районі Миколаєва ліквідували чергове стихійне сміттєзвалище біля Дитячої музичної школи.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Держекоінспекція

