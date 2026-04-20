 Ліквідація сміттєзвалища біля музичної школи в Миколаєві

  • понеділок

    20 квітня, 2026

  • 14°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 20 квітня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 14° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Центральному районі Миколаєва ліквідували чергове стихійне сміттєзвалище

Сміттєзвалище біля музичної школи, фото Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Після звернення громадянина у Центральному районі Миколаєва комунальні служби оперативно ліквідували чергове несанкціоноване сміттєзвалище біля Дитячої музичної школи.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Поблизу Дитячої музичної школи №8 на вул. 1-а Госпітальна виявили накопичення побутових відходів, поліетилену та залишків сухої рослинності, що утворило стихійне сміттєзвалище. Факт засмічення зафіксували після звернення місцевого мешканця.

Комунальні служби оперативно прибрали територію.

«Побутові відходи необхідно викидати лише у спеціально облаштовані контейнерні майданчики (контейнери). Самовільне складування сміття у невстановлених місцях є порушенням законодавства і тягне за собою адміністративну відповідальність», – йдеться у повідомленні.

Очищена ділянка поблизу дитячої школи, фото Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Нагадаємо, що з 1 травня у Миколаєві планують підвищити тарифи на вивезення сміття.

Останні новини про: Сміттєзвалище Миколаєва

Муніципальні автобуси та пільги на вивезення сміття: жителі Великої Коренихи звертаються до мера
Територія біля будинку культури «Молодіжний» перетворилась на сміттєзвалище
У Миколаєві планують підвищити тарифи на вивезення сміття з 1 травня
Реклама
Читайте також:
новини
Нічний обстріл Миколаєва: комунальники ліквідовують наслідки атаки

Юлія Бойченко
новини
Керівник управління культури заявив, що у Миколаєві провели понад три тисячі заходів у 2026 році

Даріна Мельничук
новини
У Миколаєві відкрилась виставка художника Володимира Федорченка

Катерина Середа
новини
У Миколаєві хочуть створити музей тоталітарного періоду

Анна Гакман
новини
Торгівля та ремонт авто: який бізнес найчастіше відкривають на Миколаївщині

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Сміттєзвалище Миколаєва

У Миколаєві планують підвищити тарифи на вивезення сміття з 1 травня
Територія біля будинку культури «Молодіжний» перетворилась на сміттєзвалище
Муніципальні автобуси та пільги на вивезення сміття: жителі Великої Коренихи звертаються до мера

У Коблевому військові облаштовують берегову оборону: пляж укріпили «їжаками» та колючим дротом

У Миколаєві під час пожеж врятували жінку і евакуювали людей: за добу 7 займань

2 години тому

Колектив водоканалу виступив проти нового директора та дій наглядової ради: «Ви дивитесь в очі і брешете»

Аліна Квітко

Головне сьогодні