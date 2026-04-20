У Центральному районі Миколаєва ліквідували чергове стихійне сміттєзвалище

Сміттєзвалище біля музичної школи, фото Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Після звернення громадянина у Центральному районі Миколаєва комунальні служби оперативно ліквідували чергове несанкціоноване сміттєзвалище біля Дитячої музичної школи.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Поблизу Дитячої музичної школи №8 на вул. 1-а Госпітальна виявили накопичення побутових відходів, поліетилену та залишків сухої рослинності, що утворило стихійне сміттєзвалище. Факт засмічення зафіксували після звернення місцевого мешканця.

Комунальні служби оперативно прибрали територію.

«Побутові відходи необхідно викидати лише у спеціально облаштовані контейнерні майданчики (контейнери). Самовільне складування сміття у невстановлених місцях є порушенням законодавства і тягне за собою адміністративну відповідальність», – йдеться у повідомленні.

Очищена ділянка поблизу дитячої школи, фото Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Нагадаємо, що з 1 травня у Миколаєві планують підвищити тарифи на вивезення сміття.