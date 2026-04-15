У Миколаєві планують підвищити тарифи на вивезення сміття з 1 травня

Полігон твердих побутових відходів під Миколаєвом. Архівне фото МикВісті

Для мешканців Корабельного району Миколаєва планують підвищити тарифи на вивезення побутових відходів комунальним підприємством «Обрій-ДКП».

Відповідний проєкт рішення розглянуть на найближчому засіданні виконавчого комітету міської ради.

Вказується, що зміни ініціювало КП «Обрій-ДКП» для забезпечення належного санітарного стану міста. Нові тарифи стосуються збирання та перевезення побутового сміття.

Згідно з проєктом рішення, планується встановити такі розцінки на вивезення сміття:

змішані побутові відходи — 302,64 гривні за кубометр (наразі діє тариф 271,81 грн/куб. м)

великогабаритні відходи — 561,48 гривні за кубометр (наразі діє тариф 444,93 грн/куб. м)

ремонтні відходи — 536,77 гривні за кубометр (наразі діє тариф 427,74 грн/куб. м)

У разі ухвалення рішення нові тарифи почнуть діяти з 1 травня поточного року. Комунальне підприємство має повідомити споживачів про зміни.

Як відомо, з 1 січня 2025 року для комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» діють наступні тарифи:

збирання, перевезення змішаних (твердих) побутових відходів — 246,11 гривні/кубометр;

збирання, перевезення великогабаритних побутових відходів — 277,84 гривні/кубометр;

збирання, перевезення ремонтних побутових відходів — 277,84 гривні/кубометр.

Нагадаємо, що депутати Миколаївської міської ради на сесії 26 березня не змогли затвердити оновлений порядок функціонування комплексу з сортування побутових відходів — для ухвалення рішення не вистачило голосів.

Перед цим порядок проведення конкурсу доопрацювали з урахуванням напрацювань робочої групи. Його підтримали члени виконкому на засіданні 25 березня.

Раніше Ігор Набатов розповів «МикВісті», що дещо змінилися умови щодо термінів дії договору. Тепер він склалатиме не більше 15 років, але з можливістю після завершення продовжити його дію ще на 10 років.