Відповідальними за покіс трави на безхазяйному дитячому майданчику «Казка» виявилися «Миколаївські парки». Фото: МикВісті

На дитячому майданчик «Казка» на вулиці Океанівська, 32-36 у Корабельному районі у Миколаєві, який виявився безхазяйним, покосили траву та прибрали сміття. Як виявилося, відповідальними за покіс трави було КП «Миколаївські парки».

Про це йдеться у відповіді виконавчого комітету виконкому Миколаївської міськради на інформаційний запит «МикВісті».

Нагадаємо, у червні в адміністрації Корабельного району прокоментували «МикВісті», що подавали територію дитячого майданчика «Казка» та інші локації для покосу трави у районі КП «Миколаївські парки». Проте не всі ці пропозиції врахували при затвердженні територій. Результатом стало те, що вони, у тому числі й майданчик, залишилися ні за ким незакріпленими та заростали травою.

Проте у виконкомі повідомили, що дитячий майданчик є закріпленим за Миколаївськими парками.

«За інформацією підприємства, роботи з прибирання на території зазначеного дитячого майданчика заплановано в період з 20 по 24 липня», — повідомили у виконкомі.

Територія майданчику у Корабельному районі 24 червня. Фото: МикВісті

Також у виконкомі зазначили, що за рішенням виконкому за покіс трави у місті відповідальні «Миколаївські парки». За ними закріплені парки, сквери, площі, зелені насадження уздовж вулиць і доріг — від проїзної частини до забудови комунальної власності — тротуари, визначені зупиночні комплекси, зелені насадження на території внутрішньоквартальних проїздів, але не охоплені ОСББ та керуючими компаніям.

Проте у виконкомі не назвали суму, яка визначена на покіс трави Миколаївським паркам. Але вказали загальну суму, яку виділили підприємству, — 128 мільйонів гривень.

«Загальний обсяг фінансування КП «Миколаївські парки» на 2026 рік становить 128 247 882 гривень, які спрямовуються на фінансування таких видатків як: заробітна плата, нарахування на заробітну плату, предмети, матеріали, обладнання та інвентар, оплата комунальних послуг, оплата послуг, крім комунальних, санітарне прибирання територій, утримання зелених зон, догляд за зеленими насадженнями, видалення та обрізка дерев, висадка дерев і квітів, прибирання опалого листя, утримання фонтанів тощо», — йдеться у відповіді виконкому.

Минулого тижня на дитячому майданчику «Казка» покосили траву та прибрали сміття.

Відповідальними за покіс трави на безхазяйному дитячому майданчику «Казка» виявилися «Миколаївські парки». Фото: МикВісті

Відповідальними за покіс трави на безхазяйному дитячому майданчику «Казка» виявилися «Миколаївські парки». Фото: МикВісті

Відповідальними за покіс трави на безхазяйному дитячому майданчику «Казка» виявилися «Миколаївські парки». Фото: МикВісті

Відповідальними за покіс трави на безхазяйному дитячому майданчику «Казка» виявилися «Миколаївські парки». Фото: МикВісті

Дитячий майданчик на вул. Океанівській

Нагадаємо, що майже три місяці тому жителька Миколаєва звернулася до Contact Center при Миколаївській міськраді щодо стану майданчика. Вона зазначила, що так зване дитяче містечко залишається занедбаним вже давно. Сам майданчик, а також конструкції з мозаїкою потребували ремонту, а територія — прибирання: траву там не косили та не прибирали сміття.

Під час ефіру в адміністрації Корабельного району заявили, що майданчик виявився ні за ким не закріплений. Але сказали, що до 10 червня покосять там траву та організують прибирання.

Згодом в адміністрації заявили, що вони подавали цю територію та інші у районі для покосу трави, проте КП «Миколаївські парки» врахували не всі пропозиції.

КП «ДЄЗ Пілот» згодом оновило дитячий майданчик, але не конструкції з мозаїкою. У виконкомі повідомили, що їх поки не ремонтуватимуть, оскільки не можуть зберегти автентичність. А огорожу пропонують знести і встановити сучасну.