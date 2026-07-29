Бюджетна комісія не підтримала збільшення статутного капіталу КП «Миколаївські парки» на ₴5 млн

У Миколаєві бюджетна комісія не підтримала збільшення статутного капіталу КП «Миколаївські парки». Фото: архів МикВісті

Бюджетна комісія Миколаївської міської ради не підтримала проєкт рішення про збільшення статутного капіталу комунального підприємства «Миколаївські парки» на 5 мільйонів гривень. За словами посадовців, кошти необхідні для оформлення на баланс підприємства спецтехніки, придбаної за державну субвенцію.

Питання розглянули вчора, 28 липня, під час засідання комісії, пишуть «МикВісті».

Як пояснив заступник директора департаменту ЖКГ Ігор Набатов, йдеться не про виділення нових коштів із бюджету. За його словами, у 2025 році Миколаїв отримав від держави 36 мільйонів гривень дотації на закупівлю спеціалізованої техніки. Понад 31 мільйон гривень уже внесли до статутного капіталу підприємства, а ще 5 мільйонів потрібно було оформити окремим рішенням. — Це була державна дотація з цільовим призначенням на придбання спеціалізованої техніки. Збільшення статутного капіталу необхідне, щоб привести бухгалтерський облік у відповідність до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, — сказав Ігор Набатов. За словами посадовця, за рахунок цих коштів комунальне підприємство придбало чотири вантажні бортові автомобілі та трактор, який вже використовується у повсякденній роботі. Після обговорення бюджетна комісія не підтримала проєкт рішення про збільшення статутного капіталу КП «Миколаївські парки».

Нагадуємо, історія збільшення статутного капіталу КП «Миколаївські парки» тягнеться ще з 2024 року. Уперше міськрада не підтримала збільшення капіталу у вересні 2024-го, а вже у листопаді того ж року депутати знову не змогли ухвалити рішення, хоча гроші на це вже були виділені ще з липня.

У лютому 2025-го депутати міськради вкотре провалили голосування за проєкт збільшення капіталу на 42,7 мільйона гривень.

Зрештою у червні 2025-го комісія ЖКГ підтримала збільшення капіталу до 100,1 мільйона гривень і винесла питання на сесію, після чого міськрада вже з другої спроби підтримала збільшення статутного капіталу підприємства.

У травні 2026-го стало відомо, що статутний капітал «Миколаївських парків» зріс у понад 110 разів за п'ять років і на сьогодні складає 100 мільйонів гривень.