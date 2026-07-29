 Бюджетна комісія не підтримала збільшення статутного капіталу КП «Миколаївські парки» на ₴5 млн

  • середа

    29 липня, 2026

  • 21.6°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 29 липня , 2026 середа

  • Миколаїв • 21.6° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Економіка 9:30, 29 липня, 2026

Бюджетна комісія не підтримала збільшення статутного капіталу КП «Миколаївські парки» на ₴5 млн

У Миколаєві бюджетна комісія не підтримала збільшення статутного капіталу КП «Миколаївські парки». Фото: архів МикВістіУ Миколаєві бюджетна комісія не підтримала збільшення статутного капіталу КП «Миколаївські парки». Фото: архів МикВісті

Бюджетна комісія Миколаївської міської ради не підтримала проєкт рішення про збільшення статутного капіталу комунального підприємства «Миколаївські парки» на 5 мільйонів гривень. За словами посадовців, кошти необхідні для оформлення на баланс підприємства спецтехніки, придбаної за державну субвенцію.

Питання розглянули вчора, 28 липня, під час засідання комісії, пишуть «МикВісті».

Як пояснив заступник директора департаменту ЖКГ Ігор Набатов, йдеться не про виділення нових коштів із бюджету. За його словами, у 2025 році Миколаїв отримав від держави 36 мільйонів гривень дотації на закупівлю спеціалізованої техніки. Понад 31 мільйон гривень уже внесли до статутного капіталу підприємства, а ще 5 мільйонів потрібно було оформити окремим рішенням.

— Це була державна дотація з цільовим призначенням на придбання спеціалізованої техніки. Збільшення статутного капіталу необхідне, щоб привести бухгалтерський облік у відповідність до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, — сказав Ігор Набатов.

За словами посадовця, за рахунок цих коштів комунальне підприємство придбало чотири вантажні бортові автомобілі та трактор, який вже використовується у повсякденній роботі.

Після обговорення бюджетна комісія не підтримала проєкт рішення про збільшення статутного капіталу КП «Миколаївські парки».

Нагадуємо, історія збільшення статутного капіталу КП «Миколаївські парки» тягнеться ще з 2024 року. Уперше міськрада не підтримала збільшення капіталу у вересні 2024-го, а вже у листопаді того ж року депутати знову не змогли ухвалити рішення, хоча гроші на це вже були виділені ще з липня.

У лютому 2025-го депутати міськради вкотре провалили голосування за проєкт збільшення капіталу на 42,7 мільйона гривень.

Зрештою у червні 2025-го комісія ЖКГ підтримала збільшення капіталу до 100,1 мільйона гривень і винесла питання на сесію, після чого міськрада вже з другої спроби підтримала збільшення статутного капіталу підприємства.

У травні 2026-го стало відомо, що статутний капітал «Миколаївських парків» зріс у понад 110 разів за п'ять років і на сьогодні складає 100 мільйонів гривень.

Автор
Аліна Квітко
Аліна Квітко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, має досвід репортерської та випускової редакторської роботи, спеціалізується на політиці, реформах, фоторепортажах та інтерв’ю.

Останні новини про: КП «Миколаївські парки»

«Пляж перетворився на смітник», — миколаївці поскаржились на переповнені урни на березі Намиву
«Миколаївські парки» просять 1,2 га землі, щоб зберігати спиляні дерева
Відповідальними за покіс трави на безхазяйному дитячому майданчику «Казка» виявилися «Миколаївські парки»
Реклама
Читайте також:
новини
У Єланецькій громаді три навчальні заклади приєднали до ліцею, створивши його філії

Юлія Лук’яненко
новини
Орендна плата за землю в парках Миколаєва може зрости у 10 разів

Аліна Квітко
новини
У гімназії у Тернівці не можуть облаштувати укриття через брак коштів та стару котельню

Юлія Лук’яненко
новини
Миколаїв знову шукає проєктантів для відновлення 68 будинків за гроші Світового банку

Юлія Бойченко
новини
У Миколаєві запускають Школу урбаністики: молодь навчатимуть створювати проєкти для розвитку міста

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: КП «Миколаївські парки»

Відповідальними за покіс трави на безхазяйному дитячому майданчику «Казка» виявилися «Миколаївські парки»
«Миколаївські парки» просять 1,2 га землі, щоб зберігати спиляні дерева
«Пляж перетворився на смітник», — миколаївці поскаржились на переповнені урни на березі Намиву

У Єланецькій громаді три навчальні заклади приєднали до ліцею, створивши його філії

МІСТО

Орендна плата за землю в парках Миколаєва може зрости у 10 разів

2 години тому

Карпати, Львів та Одеса: де українці найчастіше відпочивали під час війни

Головне сьогодні