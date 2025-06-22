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Комісія ЖКГ підтримала збільшення капіталу до ₴100 млн для КП «Миколаївські парки»: питання винесуть на сесію

Техніка комунального підприємства «Миколаївські парки», фото архів «МикВісті»Техніка комунального підприємства «Миколаївські парки», фото архів «МикВісті»

У Миколаєві знову спробують ухвалити рішення про збільшення статутного капіталу комунального підприємства «Миколаївські парки» до 100,1 мільйона гривень.

Проєкт рішення підтримала комісія з питань ЖКГ, повідомляють «МикВісті».

Як пояснив заступник директора департаменту ЖКГ Ігор Набатов, питання вже неодноразово розглядалося як на комісіях, так і в сесійній залі. Зараз воно подається в оновленому вигляді — з уточненням суми статутного капіталу. При цьому, за словами посадовця, раніше надане обґрунтування залишається чинним.

— Загальна сума зросла з початкового 1 мільйона гривень до 100 мільйонів. Якщо порівнювати з останньою версією проєкту, то йдеться про зміну з 80 до 100 мільйонів, — зазначив Ігор Набатов.

У пояснювальній записці зазначено, що кошти на це вже були передбачені та перераховані з міського бюджету впродовж 2023–2025 років. Зокрема, у травні 2023 року було спрямовано 800 тисяч гривень, у серпні — 170 тисяч гривень, у грудні — понад 40,7 мільйонів гривень, у квітні 2025 року — ще 25,7 мільйонів гривень, а в травні — 31,65 мільйона гривень. Загалом на капіталізацію підприємства вже виділено 99 мільйонів 61 тисяча гривень. 

Нагадаємо, у лютому цього року депутати міськради вже вчетверте не підтримали проєкт рішення про збільшення капіталу цього ж підприємства. Тоді мова йшла про суму в 41,7 мільйон гривень, яка мала підняти загальний капітал до 42,76 мільйонів гривень. Попри позитивний висновок бюджетної комісії, проєкт не набрав необхідної кількості голосів.

Крім фінансової частини, документ також передбачає затвердження Статуту підприємства в новій редакції — з метою приведення його у відповідність до вим

 

Фінансування комунального підприємства «Миколаївські парки» за останні роки значно зросло — з 8,6 мільйона гривень у 2020 році до 167,2 мільйона гривень у 2023 році. У 2024 році бюджет підприємства складає 144 мільйони гривень, що трохи менше, ніж у попередньому році.

Водночас станом на серпень 2024 року на комунальному підприємстві числились 262 штатні одиниці. Це у шість разів більше у порівнянні з 2021 роком, коли цей показник складав 39 осіб. Однак підприємству потрібно ще близько 400 штатних осіб, сказав директор Дмитро Чучмай.

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