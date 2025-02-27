Депутати міськради знову провалили голосування за збільшення статутного капіталу КП «Миколаївські парки» на ₴42,7 млн

Техніка комунального підприємства «Миколаївські парки». Архівне фото «МикВісті»

Депутати Миколаївської міської ради вкотре не підтримали проєкт рішення про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства «Миколаївські парки».

Відповідне рішення було прийнято 27 лютого, під час засідання сесії, пишуть «МикВісті».

Це голосування стало вже четвертим за рахунком, і попри позитивний висновок бюджетної комісії міськради, проєкт не був ухвалений депутатами.

Після проваленого голосування, міський голова Олександр Сєнкевич звернувся до першого заступника директора департаменту ЖКГ Ігоря Набатова з проханням пояснити депутатам, чому це рішення необхідно ухвалити.

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— На правах головуючого хотів би попросити першого заступника директора департаменту житлово-комунального господарства Ігоря Набатова. Скажіть, будь ласка, про що взагалі цей проєкт рішення? Депутати за нього не голосують або утримуються, розкажіть що ми намагаємося затвердити в статуті? – сказав мер.

За словами першого заступника директора департаменту ЖКГ Ігоря Набатова, мова йшла виключно про юридичне оформлення збільшення статутного капіталу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, оскільки кошти підприємство вже отримало протягом 2023 року. Станом на сьогодні статутний капітал комунального підприємства складає 42 мільйони 764 тисячі 208 гривень

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич також поцікавився, які наслідки матиме чергова відмова депутатів від голосування. За словами Ігоря Набатова, юридичної відповідальності це не несе, однак може призвести до розбіжностей у фінансовій звітності підприємства.

— Прямої відповідальності у розумінні чинного законодавства не передбачено, але без цього рішення у нас буде спотворена статистична звітність, – прокоментував він.

У результаті голосування проєкт підтримали 21 депутат, 6 утрималися. Рішення не було прийнято через недостатню кількість голосів.

Як працює КП «Миколаївські парки»?

Фінансування комунального підприємства «Миколаївські парки» за останні п’ять років значно зросло — з 8,6 мільйона гривень у 2020 році до 167,2 мільйона гривень у 2023 році. Цьогорічний бюджет підприємства складає 144 мільйони гривень, що трохи менше, ніж у попередньому році.

Водночас станом на серпень 2024 року на комунальному підприємстві числяться 262 штатні одиниці. Це у шість разів більше у порівнянні з 2021 роком, коли цей показник складав 39 осіб. Однак підприємству потрібно ще близько 400 штатних осіб, сказав директор Дмитро Чучмай.

У липні 2024 року «МикВісті» опублікували відео, як комунальники у 40-градусну спеку «косили» пилюку в центрі Миколаєва. Після цього на комунальному підприємстві «Миколаївські парки» відреагували на цю публікацію. Вони пояснили, що на Соборній робітники тримером вигрібали листя та косили траву, якщо вона траплялася.

Загалом вартість автопарку підприємства оцінюється у 35 мільйонів гривень.

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