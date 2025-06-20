З початку року міськрада Миколаєва профінансувала КП «Парки» майже на ₴60 млн

Працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» за роботою, фото «МикВісті»

З початку 2025 року міська рада Миколаєва спрямувала майже 60 мільйонів гривень на збільшення статутного капіталу комунального підприємства «Миколаївські парки».

Зокрема, у квітні було перераховано 25,7 мільйона гривень, а в травні — ще 31,6 мільйонів гривень. Ці кошти виділялися в межах рішень про зміни до бюджету громади.

Про це пишуть «МикВісті».

Тепер міськрада вчергове спробує офіційно затвердити збільшення капіталу підприємства. Відповідний проєкт рішення опублікували на сайті міськради — його розгляд заплановано на сесію 26 червня.

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У документі йдеться про намір збільшити статутний капітал КП одразу на 99,06 мільйонів гривень — за рахунок уже профінансованих видатків з бюджету громади. У разі підтримки загальний капітал підприємства становитиме 100,1 мільйонів гривень.

Це вже п’ята спроба ухвалити подібне рішення. У лютому 2024 року депутати не підтримали проєкт, який передбачав збільшення капіталу до 42,76 мільйонів гривень. Попри схвальний висновок бюджетної комісії, рішення не набрало необхідної кількості голосів.

Крім фінансової частини, документ також передбачає затвердження Статуту підприємства в новій редакції — з метою приведення його у відповідність до вимог законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність.

Нова редакція Статуту передбачає не лише технічні правки. Згідно з документом, КП «Миколаївські парки» отримає право на широкий перелік видів діяльності, які виходять далеко за межі догляду за зеленими зонами.

Серед іншого, підприємство зможе:

будувати укриття та фортифікаційні споруди, ремонтувати захисні об’єкти цивільного захисту;

збирати й переробляти вторинну сировину, включаючи склобій, автошини, текстиль та харчові відходи;

створювати мережу пунктів прийому вторсировини та реалізовувати її, в тому числі на експорт;

виробляти устаткування для потреб сил безпеки і оборони.

проводити паспортизацію зелених насаджень та брати участь у комісіях зі знесення дерев.

КП має право самостійно визначати свою організаційну структуру, кількість працівників, обсяг зарплат, розпоряджатися прибутком — але тільки в межах фінансового плану, погодженого з уповноваженим органом.

Крім того, КП має право створювати нові юридичні особи, залучати кредити (з дозволу засновника) і бути учасником зовнішньоекономічної діяльності.

Підставою для винесення питання стала офіційна заява КП «Миколаївські парки», а також попередні зміни до бюджету, затверджені на сесіях міськради у 2023-2024 роках.

Фінансування комунального підприємства «Миколаївські парки» за останні роки значно зросло — з 8,6 мільйона гривень у 2020 році до 167,2 мільйона гривень у 2023 році. У 2024 році бюджет підприємства складає 144 мільйони гривень, що трохи менше, ніж у попередньому році.

Водночас станом на серпень 2024 року на комунальному підприємстві числились 262 штатні одиниці. Це у шість разів більше у порівнянні з 2021 роком, коли цей показник складав 39 осіб. Однак підприємству потрібно ще близько 400 штатних осіб, сказав директор Дмитро Чучмай.