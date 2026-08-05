«Переможець є», — у мерії Миколаєва розповіли, коли почнуть встановлювати сонячні електростанції за проєктом НЕФКО

Сонячні електростанції на даху будинку у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У Миколаєві визначили компанії, які мають встановити сонячні електростанції за проєктом НЕФКО, що фінансує уряд Данії. Це дозволить забезпечити електроенергією комунальні об’єкти міста.

Зараз сторони готуються підписати договір — на це відвели орієнтовно 30 днів, повідомив заступник міського голови Сергій Коренєв під час апаратної наради 4 серпня, пишуть «МикВісті».

Переможцем став консорціум із двох компаній — ТОВ «Ватценроде» та ТОВ «ТЕК Казахстан». За словами віцемера, обидві компанії зареєстровані в Україні.

— По проєкту НЕФКО безпосередньо по сонячним станціям на «Миколаївоблтеплоенерго». Фактично є переможець — це концерн у складі двох підприємств: ТОВ «Ватценроде» та ТОВ «ТЕК Казахстан». Це все юридичні особи з законодавством України, в одного просто в назві Казахстан, — сказав Сергій Коренєв.

Компания «Ватценроде» зареєстрована в Україні вже понад 12 років, свідчать дані аналітичної системи YouControl. Керівник — Нурбаєв Мухіт з Казахстану. Вона працює за багатьма напрямками, основний з яких — будівництво житлових і нежитлових будівель. Статутний капітал компанії складає 1,2 мільйона гривень, а штат — 177 працівників. Водночас дані стосовно компанії «ТЕК Казахстан» у YouControl відсутні.

Точну дату початку встановлення сонячних електростанцій заступник міського голови не назвав. Роботи зможуть розпочати після завершення підписання договору.

— Усі ці зустрічі і обрання переможців були разом з НЕФКО та консультантами, які були найняті НЕФКО. На сьогоднішній день, з 24 липня, почав йти термін на підписання договору. Він триває орієнтовно 30 днів, але це все залежить від НЕФКО. Тобто, переможець є, зараз процедура підписання договору, — додав Сергій Коренєв.

Нагадаємо, НЕФКО шукало підрядника для будівництва сонячної електростанції потужністю 9,9 МВт, яка забезпечить електроенергією комунальні об’єкти Миколаєва.

До цього міська рада підписала грантову угоду з Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO) на суму понад 14 мільйонів євро, з яких 7,2 мільйона євро — на будівництво трьох сонячних електростанцій потужністю по 9,9 МВт. Ці кошти виділив уряд Данії.