 У Миколаєві проведуть форум для бізнесу про можливості співпраці з ЮНОПС

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Головна Новини Економіка 18:29, 27 липня, 2026

У Миколаєві проведуть форум для бізнесу про можливості співпраці з ЮНОПС

У Миколаєві 4 серпня відбудеться форум «Можливості ЮНОПС», на якому представники бізнесу зможуть дізнатися про співпрацю з Управлінням ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) та участь у міжнародних тендерах.

Як повідомили організатори, захід пройде у гібридному форматі — онлайн та офлайн у Миколаєві. Учасникам розкажуть про проєкти ЮНОПС в Україні, закупівельні процедури та можливості для українських компаній.

Афіша Форуму «Можливості ЮНОПС».Афіша Форуму «Можливості ЮНОПС».

Окремо проведуть практичну сесію, під час якої покажуть, як зареєструватися на платформі «Глобальний ринок ООН» (UNGM) та подати заявку для участі в тендерах. Тим, хто долучатиметься особисто, рекомендують взяти із собою ноутбуки.

Форум відбудеться 4 серпня з 09:30 до 14:00. Участь безкоштовна, однак кількість місць для офлайн-участі обмежена.

Щоб зареєструватися, потрібно надіслати лист на [email protected], вказавши назву компанії, імена, прізвища та посади представників, контактний номер телефону й бажаний формат участі — особисто чи онлайн.

Точну адресу проведення та посилання для онлайн-підключення надішлють зареєстрованим учасникам.

Нагадаємо, що регіональний директор ЮНОПС у Європі та Східній Азії Тім Ларднер відвідав Миколаїв, де ознайомився з проєктами відновлення, які міжнародна організація реалізує за фінансування уряду Данії.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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