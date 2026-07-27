У Миколаєві проведуть форум для бізнесу про можливості співпраці з ЮНОПС
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- Світлана ІванченкоКореспондентка
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У Миколаєві 4 серпня відбудеться форум «Можливості ЮНОПС», на якому представники бізнесу зможуть дізнатися про співпрацю з Управлінням ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) та участь у міжнародних тендерах.
Як повідомили організатори, захід пройде у гібридному форматі — онлайн та офлайн у Миколаєві. Учасникам розкажуть про проєкти ЮНОПС в Україні, закупівельні процедури та можливості для українських компаній.
Окремо проведуть практичну сесію, під час якої покажуть, як зареєструватися на платформі «Глобальний ринок ООН» (UNGM) та подати заявку для участі в тендерах. Тим, хто долучатиметься особисто, рекомендують взяти із собою ноутбуки.
Форум відбудеться 4 серпня з 09:30 до 14:00. Участь безкоштовна, однак кількість місць для офлайн-участі обмежена.
Щоб зареєструватися, потрібно надіслати лист на [email protected], вказавши назву компанії, імена, прізвища та посади представників, контактний номер телефону й бажаний формат участі — особисто чи онлайн.
Точну адресу проведення та посилання для онлайн-підключення надішлють зареєстрованим учасникам.
Нагадаємо, що регіональний директор ЮНОПС у Європі та Східній Азії Тім Ларднер відвідав Миколаїв, де ознайомився з проєктами відновлення, які міжнародна організація реалізує за фінансування уряду Данії.
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