 Поблизу Нового Бугу землі забруднили стічними водами: екологи виявили порушення

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Головна Новини Екологія 20:12, 29 липня, 2026

Поблизу Нового Бугу землі забруднили стічними водами: екологи виявили порушення

Забруднення ґрунту біля Нового Бугу. Фото Державна екологічна інспекція Південно-Західного округуЗабруднення ґрунту біля Нового Бугу. Фото Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Державні інспектори з охорони довкілля зафіксували забруднення земель неочищеними стічними водами поблизу міста Новий Буг на Миколаївщині. Факт порушення виявили 28 липня.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Спеціалісти обстежили територію та відібрали проби забрудненого ґрунту для лабораторних досліджень. Після аналізу фахівці розрахують розмір збитків, завданих довкіллю.

На порушника склали адміністративний протокол за статтею 52 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Варто нагадати, що у Миколаєві встановлюють, кому належать врізки до зливової каналізації біля озера у парку «Ліски». Ці стоки потрапляють в озеро та забруднюють його. Якщо власників не знайдуть, то попереду звернення до правоохоронних органів.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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