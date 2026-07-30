«Витерли ноги. У мене шок і зневіра», — полковник Макуха про своє звільнення зі 123-ї бригади

Екскомбриг 123-ї бригади Олег Макуха. Фото: сторінка військового у Фейсбуці

Екскомандир 123-ї бригади безпілотних систем «Код Оріона» (колишня бригада тероборони, — прим.) Олег Макуха вважає, що об нього «витерли ноги», коли прийняли рішення про його підвищення. На думку військового, головнокомандувач Михайло Драпатий може розібратися у цій ситуації та ухвалити правильне рішення.

Інтерв'ю з Олегом Макухою опублікували у Telegam миколаївського комунального телеканалу «МАРТ».

Нагадаємо, 123-тю окрему бригаду безпілотних систем очолив майор Денис Гіпік. Раніше він командував 1-м батальйоном безпілотних систем цієї ж бригади. Попереднього командира, полковника Олега Макуху, перевели до Регіонального управління Сил територіальної оборони «Південь».

В інтерв'ю Олег Макуха прокоментував своє переведення на вищу посаду. За його словами, це викликало шок та незрозумілість.

— Бойовому офіцеру, який пройшов Куп'янськ, Бахмут, Соледар, Піски, має освіту, має бойовий дух, наснагу на ведення бойових дій, веде особовий склад за собою, військовослужбовцю, який 12 років на війні, переведення нібито на підвищення на посаду, де я буду займатися картами і якимись тиловими справами, для мене особисто це витерли ноги, забули про честь офіцера. І, як казали раніше в радянщині: якщо немає за що зняти офіцера, його потрібно подати на підвищення, — сказав екскомбриг.

Він назвав радянськими методами рішення про переведення ефективного командира.

— Ми ідемо до європейських стандартів, воюємо технологічною складовою. А деякі методи боротьби з ефективними командирами, які не дають розвиватися корупції у цьому напрямку, як ми бачимо, радянські методи залишилися. Так це зробили, що мене підвищили, але, на жаль, для мене особисто це шок, обурення, зневіра у майбутні дії, — зазначив Олег Макуха.

Він сподівається, що новий головнокомандувач Михайло Драпатий розбереться у цій ситуацій та прийме рішення.

— Вважаю, що головнокомандувач, головне щоб знав про це питання. Його бойовий досвід та авторитет у війську, я впевнений що підкаже, як у цій ситуації розібратися і прийняти єдине правильне рішення, яке я підтримаю і як військовий із задоволенням виконаю, — додав Олег Макуха.

Нагадаємо, у Миколаєві волонтери, рідні військовослужбовців 123-ї бригади тероборони вийшли на мітинг. Вони виступили проти звільнення командира бригади Олега Макухи.

Раніше, у жовтні 2024 року, на адресу 123-ї бригади масово почали надходити звинувачення у здачі міста Вугледар в Донецькій області, який тривалий час боронили бійці 72 ОМБр. Натомість сотні військових бригади вийшли на мітинг у Вознесенську. Військові заявили про недостатню підготовку та нестачу озброєння для участі в бойових діях на Донецькому напрямку, відмовились виконувати бойову задачу та самовільно залишили військову частину на Донбасі.

У 2026 році миколаївська 123-тя окрема бригада територіальної оборони змінила свій статус і тепер називається 123-ю окремою бригадою безпілотних систем «Код Оріона».