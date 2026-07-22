Драпатий розповів про перші завдання від Зеленського на посаді головнокомандувача
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий повідомив, що приступив до виконання своїх обов'язків. Він також підтвердив, що начальником Генерального штабу в його команді стане генерал-майор Ігор Скибюк.
Про це Драпатий написав у Facebook.
За словами головнокомандувача, президент Володимир Зеленський поставив перед керівництвом ЗСУ низку завдань, серед яких — посилення наступальних дій, планування нових операцій у тилу противника, розвиток військових технологій та нарощування спроможностей української армії.
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«Президент України поставив перед нами чіткі завдання — продовжити й посилити наступальні дії в усіх доменах, планувати нові операції в тилу противника, розвивати військо та технології в ньому, нарощувати спроможності Збройних сил України», — зазначив Михайло Драпатий.
Він також розповів, що познайомився з Ігорем Скибюком у 2022 році під час операції зі звільнення Херсонщини.
«Відтоді знаю його як командира, якому можна довіряти в складних обставинах і покладатися на його рішення, досвід та внутрішні принципи», — написав Михайло Драпатий.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що новим начальником Генерального штабу стане генерал-майор Ігор Скибюк.
У 2024 році тодішній начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім називав Ігоря Скибюка одним із бойових генералів, які відіграли важливу роль в обороні півдня України. За словами Віталія Кіма, Миколаївщина добре знає внесок цих командирів у захист регіону.
Зазначимо, що Ігор Скибюк брав участь в обороні Миколаївщини на початку повномасштабного вторгнення. У документальному проєкті «Крим.Реалії» він розповідав про бої за Вознесенськ, зазначивши, що українські військові зупинили наступ російських сил, які намагалися прорватися до Миколаєва та далі — у напрямку Придністров'я.
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