 Драпатий розповів про перші завдання від Зеленського на посаді головнокомандувача

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Головна Новини Політика 14:39, 22 липня, 2026

Драпатий розповів про перші завдання від Зеленського на посаді головнокомандувача

Драпатий повідомив, що Зеленський доручив посилити наступальні дії та нарощувати спроможності ЗСУ. Фото: Володимир ЗеленськийДрапатий повідомив, що Зеленський доручив посилити наступальні дії та нарощувати спроможності ЗСУ. Фото: Володимир Зеленський

Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий повідомив, що приступив до виконання своїх обов'язків. Він також підтвердив, що начальником Генерального штабу в його команді стане генерал-майор Ігор Скибюк.

Про це Драпатий написав у Facebook.

За словами головнокомандувача, президент Володимир Зеленський поставив перед керівництвом ЗСУ низку завдань, серед яких — посилення наступальних дій, планування нових операцій у тилу противника, розвиток військових технологій та нарощування спроможностей української армії.

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«Президент України поставив перед нами чіткі завдання — продовжити й посилити наступальні дії в усіх доменах, планувати нові операції в тилу противника, розвивати військо та технології в ньому, нарощувати спроможності Збройних сил України», — зазначив Михайло Драпатий.

Він також розповів, що познайомився з Ігорем Скибюком у 2022 році під час операції зі звільнення Херсонщини.

«Відтоді знаю його як командира, якому можна довіряти в складних обставинах і покладатися на його рішення, досвід та внутрішні принципи», — написав Михайло Драпатий.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що новим начальником Генерального штабу стане генерал-майор Ігор Скибюк.

У 2024 році тодішній начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім називав Ігоря Скибюка одним із бойових генералів, які відіграли важливу роль в обороні півдня України. За словами Віталія Кіма, Миколаївщина добре знає внесок цих командирів у захист регіону.

Зазначимо, що Ігор Скибюк брав участь в обороні Миколаївщини на початку повномасштабного вторгнення. У документальному проєкті «Крим.Реалії» він розповідав про бої за Вознесенськ, зазначивши, що українські військові зупинили наступ російських сил, які намагалися прорватися до Миколаєва та далі — у напрямку Придністров'я.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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