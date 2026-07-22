 Начальником Генштабу стане генерал Ігор Скибюк, який брав участь в обороні Миколаївщини

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Головна Новини Політика 13:28, 22 липня, 2026

Начальником Генштабу стане генерал Ігор Скибюк, який брав участь в обороні Миколаївщини

Зліва направо: Євгеній Хмара, Андрій Гнатов, Олександр Сирський, Володимир Зеленський, Михайло Драпатий, Ігор Скибюк, Павло Паліса. Фото: Володимир ЗеленськийЗліва направо: Євгеній Хмара, Андрій Гнатов, Олександр Сирський, Володимир Зеленський, Михайло Драпатий, Ігор Скибюк, Павло Паліса. Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що новим начальником Генерального штабу Збройних сил України стане генерал-майор Ігор Скибюк. Він має замінити на цій посаді Андрія Гнатова.

Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.

За словами президента, це рішення він ухвалив разом із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим та виконувачем обов'язків міністра оборони Євгенієм Хмарою.

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Крім того, під час зустрічі визначили подальші місця служби колишнього головнокомандувача Олександра Сирського та Андрія Гнатова. На яких саме посадах вони працюватимуть надалі, Володимир Зеленський не уточнив.

«Сьогодні будуть формалізовані рішення щодо заміни керівництва Збройних сил України — відповідні укази готуються», — повідомив президент.

Він також зазначив, що Ігор Скибюк є «дуже досвідченим військовим, із яким новий головнокомандувач пліч-о-пліч захищав Україну».

Нагадаємо, ще у 2024 році тодішній начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім називав Ігоря Скибюка одним із бойових генералів, які відіграли важливу роль в обороні півдня України. За його словами, Скибюк разом з іншими командирами воював на південному напрямку, а Миколаївщина «добре знає, що вони зробили».

Зазначимо, що Ігор Скибюк брав участь в обороні Миколаївщини на початку повномасштабного вторгнення. У документальному проєкті «Крим.Реалії» він розповідав про бої за Вознесенськ, зазначивши, що українські військові зупинили наступ російських сил, які намагалися прорватися до Миколаєва та далі — у напрямку Придністров'я.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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