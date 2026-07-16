 123-тя окрема бригада тероборони стала бригадою безпілотних систем «Код Оріона»

  • четвер

    16 липня, 2026

  • 28.4°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 16 липня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 28.4° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Суспільство 20:01, 16 липня, 2026

123-тя окрема бригада тероборони стала бригадою безпілотних систем «Код Оріона»

Ілюстративне фото військових ЗСУ. Фото istockphotoІлюстративне фото військових ЗСУ. Фото istockphoto

Миколаївська 123-тя окрема бригада територіальної оборони змінила свій статус і тепер називається 123-ю окремою бригадою безпілотних систем «Код Оріона».

Про це повідомляється на сторінці 123 бригади у фейсбуці.

Військове з’єднання розширює власні спроможності та впроваджує нові технології, зберігаючи при цьому свій бойовий досвід, пам'ять і внутрішні традиції.

Основним напрямком діяльності бригади стає використання безпілотних систем у небі, на землі та на воді для ведення розвідки, ураження сил противника та захисту життів військовослужбовців під час виконання складних бойових завдань.

Нагадаємо, що напередодні у Миколаєві відбулися урочистості з нагоди восьмої річниці створення 123-ї окремої бригади територіальної оборони.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

Останні новини про: Миколаїв

Якість, визнана світом: ЧНУ імені Петра Могили підтверджує статус лідера освіти Півдня України
«Довели до сліз», — «Парки» вкотре посварили жителів Миколаєва за вирвані квіти
Двоє школярів Миколаєва набрали по 400 балів на НМТ
Реклама
Читайте також:
новини
УКБ уклало ще один договір на ₴6 млн для капремонту укриття у лікарні №1 Миколаєва через додаткові роботи

Юлія Лук’яненко
новини
Дозвілля у Миколаєві: найцікавіші події найближчих днів

Марія Хаміцевич
новини
Конкурс на сортування сміття у Миколаєві: французька Veolia не подалась, єдина заявка — від українсько-американської групи «ЛНК»

Юлія Бойченко
новини
Миколаївці з картонками прийшли до мерії через звільнення міністра оборони Федорова

Таміла Ксьонжик
новини
Верховна Рада сьогодні голосуватиме за новий Кабмін: серед кандидатів на міністерські посади — двоє миколаївців

Аліса Мелікадамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

Двоє школярів Миколаєва набрали по 400 балів на НМТ
«Довели до сліз», — «Парки» вкотре посварили жителів Миколаєва за вирвані квіти
Якість, визнана світом: ЧНУ імені Петра Могили підтверджує статус лідера освіти Півдня України

УКБ уклало ще один договір на ₴6 млн для капремонту укриття у лікарні №1 Миколаєва через додаткові роботи

АФІША

Дозвілля у Миколаєві: найцікавіші події найближчих днів

36 хвилин тому

Конкурс на сортування сміття у Миколаєві: французька Veolia не подалась, єдина заявка — від українсько-американської групи «ЛНК»

Головне сьогодні