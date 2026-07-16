123-тя окрема бригада тероборони стала бригадою безпілотних систем «Код Оріона»

Ілюстративне фото військових ЗСУ. Фото istockphoto

Миколаївська 123-тя окрема бригада територіальної оборони змінила свій статус і тепер називається 123-ю окремою бригадою безпілотних систем «Код Оріона».

Про це повідомляється на сторінці 123 бригади у фейсбуці.

Військове з’єднання розширює власні спроможності та впроваджує нові технології, зберігаючи при цьому свій бойовий досвід, пам'ять і внутрішні традиції.

Основним напрямком діяльності бригади стає використання безпілотних систем у небі, на землі та на воді для ведення розвідки, ураження сил противника та захисту життів військовослужбовців під час виконання складних бойових завдань.

Нагадаємо, що напередодні у Миколаєві відбулися урочистості з нагоди восьмої річниці створення 123-ї окремої бригади територіальної оборони.