Миколаївська міськрада вдруге не підтримала перетворення КП «Свій дім» на ТОВ

Миколаївська міськрада. Фото з архіву МикВісті

Миколаївська міська рада вдруге не проголосувала за реорганізацію комунального підприємства «Свій дім». Його мали перетворити на товариство з обмеженою відповідальністю «Своя домівка». Депутати вважали, що потрібно мати концепцію реформування комунальних підприємств, яку потрібно провести зі змінами у законодавстві, а не відпрацьовувати на одному.

Питання розглядали на сесії Миколаївської міськради 30 липня, пишуть «МикВісті».

Міський голова Олександр Сєнкевич сказав, що питання про перетворення комунального підприємства на товариство з обмеженою відповідальністю повторно розглянули на комісіях з питань ЖКГ та бюджетній. На останній його не підтримали.

Як розповів перший заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов, відбулися зміни у законах: втратив чинність Господарський кодекс України. І встановлений 3-річний перехідний період для перетворення всіх комунальних та державних підприємств у товариства з обмеженою відповідальністю або акціонерні товариства. Один рік цього періоду вже минув.

Перший заступник директора Департаменту ЖКГ. Скриншот з трансляції сесії

Миколаївська міськрада має ухвалити рішення стосовно комунальних підприємств. Відпрацювати його вирішили на «Свій дім».

— З урахуванням того, що у нас велика кількість комунальних підприємств, які треба буде перетворити на ТОВ чи акціонерне товариство, вирішили це спробувати на маленькому підприємстві, нещодавно створеному, яке майже не має, що інвентаризувати, — одна з умов. Це підприємство КП «Свій дім» пропонується перетворити на ТОВ «Своя домівка», — розповів Ігор Набатов.

Зміну назви пояснили тим, що «Свій дім» вже зареєстрований як інше товариство з обмеженою відповідальністю.

Сесія Миколаївської міськради. Скриншот з трансляції сесії

Депутатка від «Європейської солідарності» Олена Кісельова висловила думку, що рік вже минув, а міськрада Миколаєва тільки відпрацьовує на одному комунальному підприємстві зміни у законі.

— Коли ми говоримо про реформу корпоратизації, а це вона і є, ми маємо підходити до реорганізації комунальних підприємств достатньо виважено. І виконавчі органи мають запропонувати дорожню карту у вигляді концепції, проєктів, які ми будемо бачити, заходів, у тому числі інвентаризації, — зауважила депутатка.

Вона нагадала, що за змінами у законодавстві комунальні підприємства у старому розумінні будуть ліквідовані, і будуть заробляти кошти.

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— Але для того, щоб вони ними стали (ТОВ, — прим.) ми маємо як власник зробити інвентаризацію всієї їхньої бази. Від цвяха до техніки, яку ми отримали під час воєнного стану. Я кажу про глобальну річ: ми затверджуємо програми, але програми реформування у нас немає. А рік вже минув, — сказала Олена Кісельова.

Вона запропонувала розібратися у питанні реформування комунальних підприємств.

Депутат Артем Ільюк, обраний від нині забороненої «ОПЗЖ», запропонував заслухати звіт директора підприємства «Свій дім», щоб йому можна було поставити питання.

— Щоб ми зрозуміли, чи потрібно нам взагалі таке підприємство. Я пропоную пройти цей шлях, а потім вже приймати рішення, — запропонував депутат.

«За» припинення комунального підприємства «Свій дім» і його перетворення на ТОВ «Своя домівка» проголосували всього 18 депутатів, «проти» — 4, утрималися — 10. Рішення про реорганізацію не було ухвалено.

Нагадаємо, що на сесії 30 червня Миколаївська міськрада теж провалила голосування за перетворення комунального підприємства «Свій дім» і його перетворення на ТОВ «Своя домівка».

Що передбачала реорганізація

Заступник міського голови Сергій Коренєв у коментарі «МикВісті» розповідав, що «Свій дім» обрали як пілотний проєкт, оскільки підприємство невелике, має малий штат і фактично не має зобов’язань.

За словами віцемера, попри зміну юридичного статусу, підприємство мало залишитися у 100% власності Миколаївської міської ради та стати повним правонаступником КП «Свій дім». Планувалося, що «Своя домівка» працюватиме як оператор соціального та доступного житла, управляючи комунальними квартирами, які місто поступово передаватиме на її баланс.

Він також пояснював, що після змін у житловому законодавстві місто має створити окремих операторів соціального та доступного житла. Крім того, у майбутньому «Своя домівка» могла стати управителем житла, яке будуватимуть у мкірорайоні Північний у Миколаєві за підтримки міжнародних партнерів.