У Миколаєві хочуть запровадити сурдопереклад засідань міської ради
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- Аліна КвіткоРепортерка
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У Миколаєві хочуть зробити засідання міськради доступними для людей із порушеннями слуху. Для цього планують змінити регламент та опрацювати технічну можливість сурдоперекладу трансляцій. Одним із варіантів депутати назвали використання технологій штучного інтелекту.
Про це шла мова на комісії Миколаївської міської ради з питань законності та гласності, пишуть «МикВісті».
За словами голови комісії, депутатки міськради Олени Кісельової, зараз трансляції пленарних засідань ведуться на YouTube, однак вони не адаптовані для людей із порушеннями слуху.
— Йдеться про можливість забезпечити сурдопереклад під час проведення пленарних засідань сесії. Це потрібно для того, щоб люди з вадами слуху могли належним чином отримувати інформацію. Зараз ми транслюємо засідання, але перекладу немає, — сказала вона.
Олена Кісельова зазначила, що питання ще потребує опрацювання. Зокрема, необхідно визначити, чи буде місто залучати сурдоперекладача, чи шукатиме інші технічні рішення, а також передбачити фінансування таких змін.
Під час обговорення депутат міськради Євген Павлович запропонував розглянути сучасні технічні рішення, зокрема використання штучного інтелекту.
— Мені здається, зараз набагато простіше це робити. Можна забезпечити сурдопереклад за допомогою програм штучного інтелекту й не залучати для цього окремих людей. Треба дослідити ці можливості, — зазначив він.
За підсумками обговорення комісія доручила апарату міської ради підготувати зміни до регламенту, а директору КП «Міський інформаційно-обчислювальний центр» Євгену Богаченку — опрацювати технічні варіанти впровадження сурдоперекладу під час трансляцій засідань.
Нагадаємо, що на Миколаївщині закликають навчати жестової мови працівників вокзалів, автостанцій та інших установ, які надають життєво необхідні послуги. Таку потребу пояснюють як проблемами доступності для людей з порушенням слуху, так і збільшенням кількості ветеранів із такими травмами.
Крім того, у лікарнях Миколаївської області почав працювати новий сервіс «УТОГ 24/7», який забезпечує цілодобовий доступ до перекладача української жестової мови.
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