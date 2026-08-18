 ТСК Железняка звернулася до Генпрокуратури та Нацполіції через обшуки у миколаївського активіста Жело

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Головна Новини Правосуддя 12:55, 18 серпня, 2026

ТСК Железняка звернулася до Генпрокуратури та Нацполіції через обшуки у миколаївського активіста Жело

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради під головуванням народного депутата Ярослава Железняка звернулася до Офісу Генерального прокурора та Національної поліції України через обшуки у активіста Дениса Жело.

Про це йдеться у відповіді комісії на звернення голови ТОВ «Юридична фірма «Ліберті Груп» Дениса Жело від 11 серпня 2026 року, пишуть «МикВісті».

У комісії зазначили, що за результатами розгляду звернення направили до Офісу Генпрокурора та Нацполіції з проханням перевірити дотримання вимог статті 214 Кримінального процесуального кодексу України під час розгляду заяв Дениса Жело про кримінальні правопорушення.

Офіційна відповідь на звернення Дениса ЖелоОфіційна відповідь на звернення Дениса Жело

Також ТСК просить розглянути можливість проведення перевірки дій слідчих та прокурорів у даному кримінальному провадженні, зокрема щодо їхньої обґрунтованості та пропорційності.

Нагадаємо, що про обшук у миколаївського активіста, директора юридичної фірми «Ліберті Груп» та колишнього радника голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма з питань боротьби з корупцією Дениса Жело стало відомо у червні. Він стверджував, що на пункті пропуску через державний кордон його зупинили співробітники Одеського управління стратегічних розслідувань ГУ Національної поліції України для перевірки застосунку «Резерв+». За словами Дениса Жело, після цього у нього забрали мобільний телефон і вимагали пароль доступу.

Він також пояснював, що кримінальне провадження відкрили 14 квітня як реакцію на звернення судді Заводського районного суду Миколаєва Сергія Щербини за статтею 361-2 Кримінального кодексу України — несанкціоноване поширення інформації з обмеженим доступом.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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