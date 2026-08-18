ТСК Железняка звернулася до Генпрокуратури та Нацполіції через обшуки у миколаївського активіста Жело
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- Аліса МелікадамянВипускова редакторка, репортерка
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Тимчасова слідча комісія Верховної Ради під головуванням народного депутата Ярослава Железняка звернулася до Офісу Генерального прокурора та Національної поліції України через обшуки у активіста Дениса Жело.
Про це йдеться у відповіді комісії на звернення голови ТОВ «Юридична фірма «Ліберті Груп» Дениса Жело від 11 серпня 2026 року, пишуть «МикВісті».
У комісії зазначили, що за результатами розгляду звернення направили до Офісу Генпрокурора та Нацполіції з проханням перевірити дотримання вимог статті 214 Кримінального процесуального кодексу України під час розгляду заяв Дениса Жело про кримінальні правопорушення.
Також ТСК просить розглянути можливість проведення перевірки дій слідчих та прокурорів у даному кримінальному провадженні, зокрема щодо їхньої обґрунтованості та пропорційності.
Нагадаємо, що про обшук у миколаївського активіста, директора юридичної фірми «Ліберті Груп» та колишнього радника голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма з питань боротьби з корупцією Дениса Жело стало відомо у червні. Він стверджував, що на пункті пропуску через державний кордон його зупинили співробітники Одеського управління стратегічних розслідувань ГУ Національної поліції України для перевірки застосунку «Резерв+». За словами Дениса Жело, після цього у нього забрали мобільний телефон і вимагали пароль доступу.
Він також пояснював, що кримінальне провадження відкрили 14 квітня як реакцію на звернення судді Заводського районного суду Миколаєва Сергія Щербини за статтею 361-2 Кримінального кодексу України — несанкціоноване поширення інформації з обмеженим доступом.
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