Росіяни вдарили КАБами по селу біля Миколаєва: пошкоджені 19 будинків, будинок культури та школа

Наслідки атак по Миколаївщині 30 липня 2026 року. Фото: Миколаївська ОВА

Протягом минулої доби, 30 липня, росіяни атакували Миколаївщину керованими авіаційними бомбами та безпілотниками.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У Миколаївському районі російська армія вдень вдарила керованими авіаційними бомбами по Галицинівській громаді. В ОВА уточнили, що у селі Лупареве пошкоджені 19 приватних будинків, будинок культури та заклад освіти.

Також ворог тричі атакував безпілотниками «Молнія» Снігурівську громаду. Внаслідок ударів була пошкоджена адміністративна будівля. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що вранці тієї ж доби росіяни атакували Миколаїв ударними безпілотниками. Внаслідок атаки були пошкоджені склади та дах багатоквартирного будинку. Тоді мешканці багатоповерхівки залишились без газу після обстрілу.