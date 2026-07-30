У Миколаєві після ранкового обстрілу без газу залишилися жителі багатоповерхівки
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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Внаслідок ранкового російського обстрілу Миколаєва без газу залишилися мешканці однієї з багатоповерхівок.
Про це 30 липня повідомили в Миколаївській філії «Газмережі».
За даними підприємства, через атаку пошкоджень зазнала міська інфраструктура. На місце одразу прибули аварійні бригади, які розпочали ліквідацію наслідків обстрілу.
Наразі фахівці працюють, щоб якнайшвидше відновити газопостачання до осель мешканців.
Нагадаємо, що сьогодні вранці росіяни атакували Миколаїв ударними безпілотниками. Під ударом опинилася портова інфраструктура. Внаслідок атаки пошкоджені склади та дах багатоквартирного будинку.
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