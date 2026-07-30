У Миколаєві після ранкового обстрілу без газу залишилися жителі багатоповерхівки

Додати у Google

Додати у Google

Внаслідок ранкового російського обстрілу Миколаєва без газу залишилися мешканці однієї з багатоповерхівок.

Про це 30 липня повідомили в Миколаївській філії «Газмережі».

За даними підприємства, через атаку пошкоджень зазнала міська інфраструктура. На місце одразу прибули аварійні бригади, які розпочали ліквідацію наслідків обстрілу.

Наразі фахівці працюють, щоб якнайшвидше відновити газопостачання до осель мешканців.

Через ранкову атаку на Миколаїв без газу залишилися мешканці багатоповерхівки. Фото: Миколаївська філія «Газмережі» Через ранкову атаку на Миколаїв без газу залишилися мешканці багатоповерхівки. Фото: Миколаївська філія «Газмережі» Через ранкову атаку на Миколаїв без газу залишилися мешканці багатоповерхівки. Фото: Миколаївська філія «Газмережі»

Нагадаємо, що сьогодні вранці росіяни атакували Миколаїв ударними безпілотниками. Під ударом опинилася портова інфраструктура. Внаслідок атаки пошкоджені склади та дах багатоквартирного будинку.