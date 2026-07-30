 У Миколаєві після ранкового обстрілу без газу залишилися жителі багатоповерхівки

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Головна Новини Інциденти 10:45, 30 липня, 2026

У Миколаєві після ранкового обстрілу без газу залишилися жителі багатоповерхівки

Внаслідок ранкового російського обстрілу Миколаєва без газу залишилися мешканці однієї з багатоповерхівок.

Про це 30 липня повідомили в Миколаївській філії «Газмережі».

За даними підприємства, через атаку пошкоджень зазнала міська інфраструктура. На місце одразу прибули аварійні бригади, які розпочали ліквідацію наслідків обстрілу.

Наразі фахівці працюють, щоб якнайшвидше відновити газопостачання до осель мешканців.

Через ранкову атаку на Миколаїв без газу залишилися мешканці багатоповерхівки. Фото: Миколаївська філія «Газмережі»Через ранкову атаку на Миколаїв без газу залишилися мешканці багатоповерхівки. Фото: Миколаївська філія «Газмережі»
Через ранкову атаку на Миколаїв без газу залишилися мешканці багатоповерхівки. Фото: Миколаївська філія «Газмережі»Через ранкову атаку на Миколаїв без газу залишилися мешканці багатоповерхівки. Фото: Миколаївська філія «Газмережі»
Через ранкову атаку на Миколаїв без газу залишилися мешканці багатоповерхівки. Фото: Миколаївська філія «Газмережі»Через ранкову атаку на Миколаїв без газу залишилися мешканці багатоповерхівки. Фото: Миколаївська філія «Газмережі»

Нагадаємо, що сьогодні вранці росіяни атакували Миколаїв ударними безпілотниками. Під ударом опинилася портова інфраструктура. Внаслідок атаки пошкоджені склади та дах багатоквартирного будинку.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.
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