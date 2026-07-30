У Лупаревому на Миколаївщині через атаку РФ пошкоджені понад 10 будинків
-
- Світлана ІванченкоКореспондентка
-
У селі Лупареве Галицинівської громади Миколаївської області через російську атаку пошкоджені понад десять приватних будинків, адміністративну будівлю та заклад освіти.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
За попередньою інформацією, РФ удень атакувала громаду керованими авіаційними бомбами.
«Сьогодні вдень ворог атакував, попередньо, керованими авіаційними бомбами (КАБ) Галицинівську громаду. Внаслідок атаки, за наявною інформацією, у селі Лупареве пошкоджено понад десять приватних будинків, адміністративну будівлю та заклад освіти. Станом на зараз без постраждалих», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вранці росіяни атакували Миколаїв ударними безпілотниками. Під ударом опинилася портова інфраструктура.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.