 У Лупаревому на Миколаївщині через атаку РФ пошкоджені понад 10 будинків

  • четвер

    30 липня, 2026

  • 24°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 30 липня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 24° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Оборона 17:32, 30 липня, 2026

У Лупаревому на Миколаївщині через атаку РФ пошкоджені понад 10 будинків

Наслідки атак по Миколаївщині 30 липня 2026 року. Фото: Миколаївська ОВАНаслідки атак по Миколаївщині 30 липня 2026 року. Фото: Миколаївська ОВА

У селі Лупареве Галицинівської громади Миколаївської області через російську атаку пошкоджені понад десять приватних будинків, адміністративну будівлю та заклад освіти.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За попередньою інформацією, РФ удень атакувала громаду керованими авіаційними бомбами.

«Сьогодні вдень ворог атакував, попередньо, керованими авіаційними бомбами (КАБ) Галицинівську громаду. Внаслідок атаки, за наявною інформацією, у селі Лупареве пошкоджено понад десять приватних будинків, адміністративну будівлю та заклад освіти. Станом на зараз без постраждалих», — йдеться в повідомленні.

Наслідки атак по Миколаївщині 30 липня 2026 року. Фото: Миколаївська ОВАНаслідки атак по Миколаївщині 30 липня 2026 року. Фото: Миколаївська ОВА
Наслідки атак по Миколаївщині 30 липня 2026 року. Фото: Миколаївська ОВАНаслідки атак по Миколаївщині 30 липня 2026 року. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, що вранці росіяни атакували Миколаїв ударними безпілотниками. Під ударом опинилася портова інфраструктура.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

Останні новини про: Війна в Україні

Мадяр: українські дрони уразили базу катерів у Криму та п’ять російських систем ППО
Під час нічної атаки РФ у метро Києва укривалися рекордні 56 тисяч людей
ЄС може виділити €2,5 млрд на 16 винищувачів Gripen для України, — медіа
Реклама
Читайте також:
новини
Міськрада Миколаєва не підтримала звернення до Ради про перегляд виплат для військових

Аліна Квітко
новини
«Витерли ноги. У мене шок і зневіра», — полковник Макуха про своє звільнення зі 123-ї бригади

Юлія Лук’яненко
новини
Філію Фонду держмайна у Миколаївській області очолив ексвіцемер Шевченко

Аліса Мелікадамян
новини
Цікаві події у Миколаєві: куди піти найближчими днями

Марія Хаміцевич
новини
Батьки просять облаштувати укриття для «Академії дитячої творчості» у Миколаєві: у міськраді почали вивчати питання

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

ЄС може виділити €2,5 млрд на 16 винищувачів Gripen для України, — медіа
Під час нічної атаки РФ у метро Києва укривалися рекордні 56 тисяч людей
Мадяр: українські дрони уразили базу катерів у Криму та п’ять російських систем ППО

Зеленський змінив очільника управління СБУ Миколаївщини

РЕКЛАМА

Шале біля Тилігульського лиману: Vento запрошує на відпочинок

2 години тому

Цікаві події у Миколаєві: куди піти найближчими днями

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні