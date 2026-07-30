Шале біля Тилігульського лиману: Vento запрошує на відпочинок

Комплекс Vento — це сім нових A-frame шале серед степової природи неподалік Тилігульського лиману

Біля Тилігульського лиману з’явилося нове місце для заміського відпочинку — комплекс Vento із сімома комфортними шале формату A-frame. Будиночки розташовані неподалік села Українка, на початку коси.

Сюди можна приїхати на вихідні, відпочити від міського шуму та провести кілька днів серед степової природи біля води. Водночас гостям не доведеться відмовлятися від звичного комфорту: кожне шале має кухню, ванну кімнату, двоспальне ліжко та розкладний диван.

Що є в будиночках Vento

Кожне шале розраховане на чотирьох гостей. За потреби можна додатково замовити ще одне спальне місце.

У будиночках облаштували:

кухню з усім необхідним;

окрему ванну кімнату;

двоспальне ліжко;

зону відпочинку з розкладним диваном;

власну терасу.

На другому рівні шале Vento облаштували затишне двоспальне місце. Будиночок розрахований на відпочинок чотирьох гостей У кожному шале Vento є світла зона відпочинку з розкладним диваном, панорамними вікнами та виходом на власну терасу

Панорамні вікна наповнюють простір природним світлом, а дерев’яне оздоблення створює атмосферу заміського будинку. На терасі можна поснідати, випити ранкову каву або провести вечір просто неба.

Можна приїхати з домашнім улюбленцем

Vento працює у форматі pet-friendly. Гості можуть приїжджати з домашніми тваринами вагою до 15 кілограмів.

Про це потрібно заздалегідь повідомити адміністрацію під час бронювання.

Для приготування вечері на вогні на території комплексу облаштували мангальну зону.

Vento підійде насамперед тим, хто шукає спокійний відпочинок біля лиману.

А якщо захочеться більше активностей, неподалік працюють водні атракціони та кайтшкола. Також поруч можна відвідати ферму «Равликовий рай».

Vento працює у форматі pet-friendly: гості можуть приїжджати з домашніми тваринами вагою до 15 кілограмів Комфортні A-frame шале Vento біля Тилігульського лиману мають власні тераси для ранкової кави та відпочинку просто неба

Скільки коштує проживання

Вартість оренди одного шале залежить від дня тижня:

з понеділка до четверга — 4 тисячі гривень за добу;

з п’ятниці до неділі — 5 тисяч гривень за добу.

Дізнатися про вільні дати та забронювати будиночок можна за телефонами адміністрації:

063 322 10 24;

075 229 55 96.

Vento — це сім комфортних шале біля Тилігульського лиману для відпочинку вдвох, із родиною чи друзями.