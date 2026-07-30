Філію Фонду держмайна у Миколаївській області очолив ексвіцемер Шевченко

Новий очільник філії ФДМУ у Миколаївській області Євген Шевченко. Архівне фото МикВісті

Регіональне відділення Фонду державного майна України в Миколаївській області очолив Євген Шевченко — колишній посадовець Миколаївської міськради та Миколаївської ОВА.

Цю інформацію він підтвердив у коментарі «МикВісті».

Відомо, що з 2022 року Євген Шевченко добровільно служив у лавах 123-ї окремої бригади ТрО. На нову посаду його призначили 28 липня. За словами посадовця, наразі він уходить у курс справ та проводить інвентаризацію.

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— Це правда, мене призначили. Будемо займатись реалізацією державного майна — оренда, продаж по Миколаївській області. Зараз проводжу аудит всього, що тут є. Будемо займатись для поповнення державного бюджету на потреби Збройних сил, — зазначив Євген Шевченко.

Він також додав, що перехід на роботу до ФДМУ був його власною ініціативою.

— Ні (ніхто не пропонував дану посаду, — прим.). Я сам їздив на співбесіди кілька разів, спілкувався, отримав рішення про призначення. Пройшов спецперевірку, та й все, — сказав він.

Зазначимо, що у червні 2026 року він подав декларацію у якості кандидата на дану посаду. Його заробітна плата на військовій службі торік склала майже 90 тисяч гривень. Ще 30 тисяч гривень він отримав від ТОВ «Гарант Буд Сервіс», а також 50 тисяч гривень доходу за відчуження рухомого майна. У 2025 році він придбав Toyota Camry 2020 року, однак її вартість у декларації не вказана.

Нагадаємо, що до нього цю посаду обіймав колишній депутат Миколаївської обласної ради Владислав Невеселий.

Євген Шевченко був заступником Миколаївського міського голови Юрія Гранатурова у 2014 році. У квітні 2018 року посадовець став заступником голови Миколаївської обласної державної адміністрації, яку на той момент очолював Олексій Савченко. На цій посаді він пробув до квітня 2019 року, відповідаючи за гуманітарну сферу. Через день після його звільнення Олексій Савченко написав пост, в якому заявив, що Шевченко «переріс» свою посаду і йому під силу стати народним депутатом.

Хоча й сам Євген Шевченко заявив, що його було звільнено за порушення законодавства про допуск до держтаємниці, і збирався скликати пресконференцію в Києві, де хотів розповісти про методи роботи облдержадміністрації.

Пізніше під час пресконференції Олексій Савченко звинуватив Євгена Шевченка у невиконанні розпоряджень щодо обстеження медустанов, через що закрили аварійну будівлю дитячої інфекційної лікарні.

За кілька місяців після цього в інтервʼю «ПН» посадовець поскаржився, що під час своєї роботи з губернатором Олексієм Савченком змушений був виконувати його вимоги, навіть якщо вважав їх «маразмом».