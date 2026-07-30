Цікаві події у Миколаєві: куди піти найближчими днями

Миколаїв. Фото: МикВісті

Концерти, фестивалі, кінопокази, творчі зустрічі та розваги для дітей — найближчими днями у Миколаєві відбудеться чимало цікавих подій для різного віку та вподобань.

«МикВісті» зібрали добірку заходів, які варто відвідати найближчими днями.

Кінотеатр Multiplex

Афіша 31 липня - 5 серпня

Людина-павук: Абсолютно новий день — пригоди, екшн, фантастика

Посіпаки і Монстряки — пригоди, анімація, комедія, сімейний

Історія іграшок 5 — пригоди, анімація, комедія, сімейний

Ваяна — пригоди, комедія, мюзикл, фентезі, сімейний

Одіссея — екшн, фантастика, драма

Скрин з сайту кінотеатру Multiplex

Розклад і квитки — на сайті кінотеатру.

Миколаївська обласна філармонія

1 серпня, субота, 14:00 — концерт Felicità — музика, що закохує з перших нот

«Подаруйте собі атмосферу сонячної Італії, романтики Венеції та легендарних хітів, які підкорили весь світ. На вас чекає вечір теплих емоцій, яскравих мелодій і незабутнього настрою, де кожна пісня — це історія про кохання, щастя та життя. Пориньте у світ справжньої італійської музики разом із Миколаївською обласною філармонією», — йдеться в повідомленні.

Адреса: Миколаївський обласний художній музей ім. В. В. Верещагіна, вул. Велика Морська, 47

5 серпня, середа, 18:00 — концерт «Назад у часі: ретро-хіти»

«Назад у часі — туди, де музика торкається серця! Запрошуємо вас на незабутній вечір улюблених ретро-хітів, які стали саундтреком цілих поколінь. Пориньте в атмосферу теплих спогадів, щирих емоцій та мелодій, що не втрачають своєї чарівності з роками. На вас чекають українські та світові хіти минулих років у живому виконанні солістів-вокалістів та ансамблю української пісні «Вільні козаки», — зазначається в анонсі.

Адреса: Літній театральний майданчик Миколаївського академічного художнього драматичного театру (вул. Адміральська, 25).

Афіша філармонії Афіша філармонії

Каштановий сквер

2 серпня, неділя — соціокультурний проєкт «Мистецький квартал на Соборній»

11:00 — Експозиції, виставки-продажі

11:00 — «Бібліо-драйв: творча майстерня під каштанами» (інтерактивна програма та майстер-класи) від ЦБС для дітей

13:00 — Майстер-клас «Малюємо піском» від Олени Васильєвої

17:00 — Виступ духового оркестру

18:00 — Караоке на Соборній

19:00 — Концертна програма «Шлях» заслуженого діяча естрадного мистецтва України, поета та композитора Олександра Гончара

Анонс заходів Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Водна екскурсія катером «Liberty»

31 липня, пʼятниця, 18:00 та 19:10 — всі охочі можуть вирушити у подорож водними просторами Миколаєва та відкрити для себе нові сторінки історії міста з Тетяною Губською.

«Під час подорожі учасники відкриють для себе маловідомі сторінки історії Миколаєва та почують захопливі розповіді про місто з нового ракурсу. На екскурсії ви дізнаєтеся: історію Турецького водоспаду, розташованого на території колишнього турецького поселення, та навіть вивчите кілька слів турецькою мовою; яку кримінальну драму наприкінці 19 століття пережило місце, де нині розташований Варварівський елеватор, і чим завершилося це протистояння; унікальний рецепт початку 20 століття від відомого ресторатора нашого краю Фрідріха Бішлера», — зазначають організатори.

Вартість участі: 400 гривень. Попередній запис: +38 (098) 300-10-77

Афіша: Туристично-інформаційний центр Миколаєва

Миколаївська астрономічна обсерваторія

31 липня, пʼятниця, 20:00 — вечірня екскурсія з астрономічними спостереженнями

«Проведіть свій літній вечір на захопливій вечірній екскурсії в Миколаївській обсерваторії. Пориньте у таємниці зоряного неба та відкрийте для себе космос зблизька. В екскурсію входить: Історична частина, екскурсію в головній будівлі обсерваторії. Ознайомлення з музеєм обсерваторії. Астрономічна частина. Спостереження в Телескопи за небесними обʼєктами. Прогулянка зірковим небом з цікавими фактами від астронома. У разі погіршення погодних умов, екскурсія відміняється або переноситься. Та про це ми вас попередимо», — наголошують організатори.

Екскурсія триває: 2-2,5 години. Вартість квитків: дорослий: 300 гривень, дитячий (від 5 до 16 років) — 270 гривень.

Для участі необхідно попередньо забронювати місце. Запис — через Instagram-сторінку @mykolaiv_observatory або за телефоном: 096 175 76 38 (Анастасія).

Миколаївська астрономічна обсерваторія. Фото: uk.wikipedia.org

Миколаївський яхт-клуб

2 серпня, неділя, 10:00 — екскурсія Миколаївським яхт-клубом

Тривалість: близько 2 годин. Вартість: 250 гривень з людини. Попередній запис не потрібен.

«Під час прогулянки учасники дізнаються про історію яхт-клубу, побачать старовинні гармати, «турецький» фонтан, будинок для членів яхт-клубу, збудований у 1904 році, а також почують цікаві розповіді про долі його засновників та інші маловідомі сторінки історії. Завершиться екскурсія біля церкви Святої Катерини», — зазначається в повідомленні.

Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту [email protected], щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.