Зеленський змінив очільника управління СБУ Миколаївщини
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- Світлана ІванченкоКореспондентка
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Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Голобородька начальником Управління Служби безпеки України в Миколаївській області.
Відповідний Указ оприлюднили на сайті глави держави.
Олексій Голобородько раніше обіймав посаду першого заступника начальника управління СБУ Львівської області. У Львові він працював з вересня 2025 року.
Детальна офіційна біографія полковника Олексія Голобородька не оприлюднювалася у відкритих джерелах з міркувань безпеки та секретності, що є стандартною практикою для оперативних співробітників та керівного складу СБУ.
Іншим Указом президент звільнив Миколу Лисенкова з посади начальника Управління СБУ в Миколаївській області.
Ротація відбулася в межах масштабних кадрових змін у Службі безпеки України. Президент Володимир Зеленський своїми указами оновив керівництво регіональних управлінь СБУ одразу в кількох областях.
Зокрема, глава держави звільнив:
- Вадима Онищенка — з посади начальника Управління СБУ у Львівській області;
- Михайла Петрова — з посади начальника Управління СБУ в Чернівецькій області;
- Костянтина Семенюка — з посади начальника Управління СБУ в Полтавській області;
- Олега Красношапку — з посади начальника Управління СБУ в Сумській області;
- Юрія Погасія — з посади начальника Управління СБУ в Черкаській області;
- Василя Дем'янчука — з посади начальника Управління СБУ в Тернопільській області;
- Миколу Лисенкова — з посади начальника Управління СБУ в Миколаївській області;
- Олександра Власенка — з посади начальника Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим;
- Тамару Пашковську — з посади начальниці Управління роботи з особовим складом СБУ.
Натомість президент призначив:
- Олега Шворака — начальником Управління СБУ в Чернівецькій області;
- Костянтина Семенюка — начальником Управління СБУ в Сумській області;
- Віталія Мригу — начальником Управління СБУ в Полтавській області;
- Андрія Литвина — начальником Управління СБУ в Черкаській області;
- Ярослава Пилипу — начальником Управління СБУ у Львівській області;
- Олега Красношапку — начальником Управління СБУ в Тернопільській області;
- Олексія Голобородька — начальником Управління СБУ в Миколаївській області;
- Олександра Судика — начальником Управління СБУ в Житомирській області;
- Олександра Приходька — начальником Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим;
- Олену Воронову — начальницею Управління роботи з особовим складом СБУ;
- Олега Федоріва — начальником Центру спеціальних операцій «А» СБУ.
Нагадаємо, Микола Лисенко очолював УСБУ в Миколаївській області протягом двох років, з травня 2024 року. До цього, з 2020 по 2024 роки очолював УСБУ Волинської області та працював на керівних посадах в Івано-Франківському управлінні СБУ. В березні 2025 року Миколі Лисенку було присвоєно звання бригадного генерала.
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