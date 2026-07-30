Зеленський змінив очільника управління СБУ Миколаївщини

Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Голобородька начальником Управління Служби безпеки України в Миколаївській області.

Відповідний Указ оприлюднили на сайті глави держави.

Олексій Голобородько раніше обіймав посаду першого заступника начальника управління СБУ Львівської області. У Львові він працював з вересня 2025 року.

Детальна офіційна біографія полковника Олексія Голобородька не оприлюднювалася у відкритих джерелах з міркувань безпеки та секретності, що є стандартною практикою для оперативних співробітників та керівного складу СБУ.

Скриншот з сайту Офісу президента

Скриншот з сайту Офісу президента

Іншим Указом президент звільнив Миколу Лисенкова з посади начальника Управління СБУ в Миколаївській області.

Ротація відбулася в межах масштабних кадрових змін у Службі безпеки України. Президент Володимир Зеленський своїми указами оновив керівництво регіональних управлінь СБУ одразу в кількох областях.

Зокрема, глава держави звільнив:

Вадима Онищенка — з посади начальника Управління СБУ у Львівській області;

Михайла Петрова — з посади начальника Управління СБУ в Чернівецькій області;

Костянтина Семенюка — з посади начальника Управління СБУ в Полтавській області;

Олега Красношапку — з посади начальника Управління СБУ в Сумській області;

Юрія Погасія — з посади начальника Управління СБУ в Черкаській області;

Василя Дем'янчука — з посади начальника Управління СБУ в Тернопільській області;

Миколу Лисенкова — з посади начальника Управління СБУ в Миколаївській області;

Олександра Власенка — з посади начальника Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим;

Тамару Пашковську — з посади начальниці Управління роботи з особовим складом СБУ.

Натомість президент призначив:

Олега Шворака — начальником Управління СБУ в Чернівецькій області;

Костянтина Семенюка — начальником Управління СБУ в Сумській області;

Віталія Мригу — начальником Управління СБУ в Полтавській області;

Андрія Литвина — начальником Управління СБУ в Черкаській області;

Ярослава Пилипу — начальником Управління СБУ у Львівській області;

Олега Красношапку — начальником Управління СБУ в Тернопільській області;

Олексія Голобородька — начальником Управління СБУ в Миколаївській області;

Олександра Судика — начальником Управління СБУ в Житомирській області;

Олександра Приходька — начальником Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим;

Олену Воронову — начальницею Управління роботи з особовим складом СБУ;

Олега Федоріва — начальником Центру спеціальних операцій «А» СБУ.

Нагадаємо, Микола Лисенко очолював УСБУ в Миколаївській області протягом двох років, з травня 2024 року. До цього, з 2020 по 2024 роки очолював УСБУ Волинської області та працював на керівних посадах в Івано-Франківському управлінні СБУ. В березні 2025 року Миколі Лисенку було присвоєно звання бригадного генерала.