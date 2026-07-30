 Зеленський змінив очільника управління СБУ Миколаївщини

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Головна Новини Правосуддя 19:03, 30 липня, 2026

Зеленський змінив очільника управління СБУ Миколаївщини

Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Голобородька начальником Управління Служби безпеки України в Миколаївській області.

Відповідний Указ оприлюднили на сайті глави держави.

Олексій Голобородько раніше обіймав посаду першого заступника начальника управління СБУ Львівської області. У Львові він працював з вересня 2025 року.

Детальна офіційна біографія полковника Олексія Голобородька не оприлюднювалася у відкритих джерелах з міркувань безпеки та секретності, що є стандартною практикою для оперативних співробітників та керівного складу СБУ.

Скриншот з сайту Офісу президентаСкриншот з сайту Офісу президента
Скриншот з сайту Офісу президентаСкриншот з сайту Офісу президента

Іншим Указом президент звільнив Миколу Лисенкова з посади начальника Управління СБУ в Миколаївській області.

Ротація відбулася в межах масштабних кадрових змін у Службі безпеки України. Президент Володимир Зеленський своїми указами оновив керівництво регіональних управлінь СБУ одразу в кількох областях.

Зокрема, глава держави звільнив:

  • Вадима Онищенка — з посади начальника Управління СБУ у Львівській області;
  • Михайла Петрова — з посади начальника Управління СБУ в Чернівецькій області;
  • Костянтина Семенюка — з посади начальника Управління СБУ в Полтавській області;
  • Олега Красношапку — з посади начальника Управління СБУ в Сумській області;
  • Юрія Погасія — з посади начальника Управління СБУ в Черкаській області;
  • Василя Дем'янчука — з посади начальника Управління СБУ в Тернопільській області;
  • Миколу Лисенкова — з посади начальника Управління СБУ в Миколаївській області;
  • Олександра Власенка — з посади начальника Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим;
  • Тамару Пашковську — з посади начальниці Управління роботи з особовим складом СБУ.

Натомість президент призначив:

  • Олега Шворака — начальником Управління СБУ в Чернівецькій області;
  • Костянтина Семенюка — начальником Управління СБУ в Сумській області;
  • Віталія Мригу — начальником Управління СБУ в Полтавській області;
  • Андрія Литвина — начальником Управління СБУ в Черкаській області;
  • Ярослава Пилипу — начальником Управління СБУ у Львівській області;
  • Олега Красношапку — начальником Управління СБУ в Тернопільській області;
  • Олексія Голобородька — начальником Управління СБУ в Миколаївській області;
  • Олександра Судика — начальником Управління СБУ в Житомирській області;
  • Олександра Приходька — начальником Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим;
  • Олену Воронову — начальницею Управління роботи з особовим складом СБУ;
  • Олега Федоріва — начальником Центру спеціальних операцій «А» СБУ.

Нагадаємо, Микола Лисенко очолював УСБУ в Миколаївській області протягом двох років, з травня 2024 року. До цього, з 2020 по 2024 роки очолював УСБУ Волинської області та працював на керівних посадах в Івано-Франківському управлінні СБУ. В березні 2025 року Миколі Лисенку було присвоєно звання бригадного генерала.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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